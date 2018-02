Barcelona dispara su campaña de marca en las redes sociales

La campaña 'Share Like Follow'. La campaña 'Share Like Follow'.

“Share Like Follow”. Es el claim de la campaña de marca que este martes lanza Barcelona en las redes sociales y en 170 medios digitales de todo el mundo. Es una campaña de la ciudad, no del Ayuntamiento, quiere dejar claro el gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Hasta tal punto es así, que la campaña no lleva logotipos. Son situaciones cotidianas en la ciudad que dispararán en redes tanto el consistorio como entidades y organizaciones colaboradoras, los “embajadores”, marcas también de impacto internacional como el Barça, el Sónar o Seat que han participado en su creación. El objetivo es difundir la imagen de una ciudad “fuerte, cohesionada y polo de atracción económica”.

La fecha elegida no es casual: a una semana del Mobile World Congress, un momento en el que la ciudad se convierte en un escaparate mundial. Colau anunció el relanzamiento de la marca Barcelona durante su conferencia anual el pasado enero. La ciudad está tocada tras un verano y un otoño convulsivos (los episodios de turismofobia, la huelga en el aeropuerto, el atentado del 17 de agosto, el referéndum del 1-0 y su resaca), que han provocado caídas en las cifras de turismo y el consumo. “Queremos reforzar la confianza del mundo en la ciudad”, defendió la alcaldesa.

La campaña.

La campaña, que los sectores económicos sugirieron al Ayuntamiento, se distribuirá también en medios nacionales e internacionales, y tendrá una gran visibilidad la semana que viene durante el MWC o en la propia ciudad o en puntos clave como el aeropuerto. Pero trascenderá al Mobile y tendrá una duración de tres meses. El presupuesto solo del plan de medios es de 300.000 euros. El consistorio no ha publicado por ahora el coste de producción de la campaña.

Más allá de los conceptos Share Like Follow, habituales para compartir mensajes en las rees, la campaña remitirá a una web, www.always.barcelona, donde habrá información sobre cómo desarrollar actividad económica, invertir o estudiar en la ciudad.

El consistorio ha informado en un comunicado que la campaña la ha capitaneado el comisionado de Promoción Económica, Lluís Gómez, que durante meses ha trabajado en red con empresas, instituciones y la sociedad civil para “identificar los valores de la Barcelona del siglo XXI”. Referentes de la cultura, la salud, la economía, el comercio, el urbanismo, etc. A quien también se ha pedido que participen en difundir la campaña.

Los protagonistas de la campaña son personas y sus situaciones cotidianas en la ciudad. En total, se han producido 130 piezas audiovisuales en catalán, castellano e inglés. La idea original del claim de la campaña es de Xavi Grau y el desarrollo estratégico y creativo lo firman Folch Studio y la consultora de marca SUMMA.