Iceta: “No permitiremos que los niños sean divididos por razones de lengua”

Miquel Iceta, en su nuevo despacho, con la bandera de Constantí (Tarragona). Albert Garcia / atlas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reiterado este domingo el compromiso de los socialistas catalanes con el modelo de inmersión lingüística y en contra el anuncio del Gobierno del PP de implantar el castellano en el próximo curso escolar. Durante la inauguración de la nueva sede del PSC Iceta ha insistido en el compromiso del partido con la unidad civil de la sociedad catalana y ha proclamado: "No permitiremos que los niños sean divididos por razones de lengua". El líder del PSC ha reiterado que su partido defenderá siempre "una escuela catalana en la que el catalán sea el centro de gravedad, pero con el objetivo de que al acabar la enseñanza obligatoria los niños dominen bien las dos lenguas".

Iceta ha asegurado que el posicionamiento de su partido pretende "evitar el desastre" que supondría una doble red escolar si prospera el anuncio del Gobierno y se divide a los niños en las aulas en función de la lengua que hablan.

La nueva sede del PSC lleva el nombre de Joan Reventós, el histórico dirigente del partido que fue el candidato en las primeras elecciones autonómicas de 1980, después presidente del Parlament y embajador de España en Francia. "No todos los partidos pueden poner en la puerta de su sede el nombre del fundador", ha asegurado Iceta en referencia al Partido Popular y Manuel Fraga, uno de sus fundadores.

El líder del PSC ha evitado cualquier referencia a los dirigentes del PSOE que se mostraron este sábado favorables a las medidas anunciadas por el Gobierno para acabar con la inmersión lingüística. Quien sí lo ha hecho, sin embargo, ha sido Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet e integrante de la ejecutiva federal del PSOE.

"Lo que importa es lo que digan Pedro Sánchez y Miquel Iceta. Lo que puedan decir Javier Lambán u otros compañeros del PSOE, con todo el afecto y respeto, a mí no me vale", ha declarado Marín este domingo en RAC1. "Pedro Sánchez está a favor de la inmersión lingüística y entendemos que el 155 no puede cambiar el modelo lingüístico", ha insistido la edil socialista, para quien no existe "ninguna discrepancia" entre el planteamiento del PSC y el del PSOE.