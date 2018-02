Aplausos para el esforzado ‘Frankenstein’ de Joel Joan y Àngel Llàcer

El estreno anoche en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) de Frankenstein, versión teatral de la famosa novela de Mary Shelley, se saldó con fuertes aplausos. El público valoró especialmente el esfuerzo por poner en escena una obra mítica respetando su esencia. No obstante, las opiniones no fueron unánimes y no faltaron algunas críticas al montaje al considerar que carece de la grandiosidad y el arrebato poético del original. También se cuestionaron algunas soluciones escénicas como la cinta transportadora en la corbata del escenario. El espectáculo se sigue muy bien, crece notablemente en la segunda parte e incluye alguna escena muy impresionante, como la de Frankenstein y el monstruo revolviendo ataúdes para conseguir los trozos precisos para confeccionarle una compañera a la criatura, o la de esta con un corazón sangrante en la mano. El pertinente ambiente gótico se consigue sobre todo con una serie de efectistas proyeccciones.

El montaje de Carme Portaceli trata de volver a la esencia del relato de Mary Shelley con toda su carga metafísica y sorteando los clichés populares acuñados por Hollywood, sobre todo en cuanto al monstruo.La versión, del cineasta y guionista Guillem Morales, introduce algunos cambios para hacer más teatral la obra y un sorprendente giro al final, que no transcurre en los hielos del Ártico, con el monstruo en un témpano, sino en el laboratorio de Frankenstein.El director del TNC, Xavier Albertí, señalaba anoche el mérito de rescatar la historia original y demostrarle a la gente sus verdaderos sentido y trascendencia.

A destacar la seriedad en el empeño del dúo protagonista, Joel Joan como la desdichada y deforme criatura llena de costurones, con un notable trabajo de composición, algo nada fácil cuando compites con la idea del monstruo que todo el mundo tiene en la cabeza, y Àngel Llàcer como su creador Víctor Frankenstein,.

Al salir a saludar, Portaceli, que actualmente dirige el Teatro Español de Madrid, recordó a los presos por el procés y recibió una ovación. La ocasón permitió observar la insólita imagen del monstruo de Frankenstein levantando el puño por el soberanismo.

El espectáculo puede verse en el TNC hasta el 25 de marzo y luego emprenderá una importante gira por Cataluña.