San Valentín, como jornada de reflexión

“El amor no controla ni tu forma de vestir, ni tus amigos, ni tu móvil”. Con este lema arrancó ayer la campaña contra la violencia machista El amor no duele, lanzada por el Ayuntamiento de Madrid y dirigida a los adolescentes. El punto de partida de esta iniciativa fue un evento musical —organizado por el Consistorio— que tuvo lugar en la plaza de Isabel II, al que acudieron un centenar de personas y en el que participaron los cantantes Christian Villanueva, Cris Moné y King Jedet, y la poetisa Alejandra Martínez de Miguel. “Con esta campaña queremos transmitir a los y a las adolescentes que el amor no es controlar a tu pareja a través del móvil o de las redes, controlar las relaciones sociales o la ropa, sino que el verdadero amor es una relación de igual a igual, basada en el respeto de la autonomía y la libertad de las personas”, explicaba María Naredo Moreno, directora del Área de Prevención y Atención contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid. “Qué mejor manera de hacerles llegar estos mensajes que a través de sus referentes y sus canales de comunicación”, añadía.

Los expertos coinciden en que la violencia de género en la adolescencia se asienta en torno a la persistencia de un modelo de organización social de carácter patriarcal que apela a la subordinación femenina. Tanto ellos como ellas están expuestos —a través de la publicidad, los canales de entretenimiento, las redes sociales, los medios de comunicación e incluso el entorno— a estereotipos sexistas que legitiman la posición de dominio de los chicos frente a las chicas. “El ambiente, tu familia, influye mucho también”, opinaba Pía, de 18 años, durante el concierto. “Si tu padre es machista, por ejemplo, tú crees que los chicos son así y lo aceptas”.

“Durante toda la vida nos han vendido un tipo de amor y una forma única de relacionarnos, pero hay muchas más”, decía sobre el escenario King Jedet. El Ayuntamiento eligió lanzar esta campaña, precisamente, en el Día de San Valentín “para desmitificar la idea del amor romántico en el que se disculpan los celos o las muestras de posesión”. “Si alguien te quiere no te espía el teléfono o te dice con quién tienes que relacionarte”, decía Ana, de 18 años, “aunque a veces, si estás enamorada, es difícil de ver”.

Hasta el domingo, se lanzarán a través de las redes sociales del Ayuntamiento piezas digitales con contenidos que alertan sobre el control que algunos chicos ejercen sobre sus parejas. “Yo alguna vez me he comportado así con mi novia”, confesaba Raúl, de 18 años. “Los mensajes están dirigidos a ambos sexos para que puedan identificar este tipo de conductas y reflexionar sobre ellas”, explicaba Naredo.

Fuentes del Consistorio señalan que “es difícil estimar los casos de violencia machista en adolescentes y que los únicos indicadores que demuestran que esta lacra social persiste son las cifras generales”. Cuarenta y ocho mujeres fueron asesinadas en España el año pasado, cinco más que en 2016. “Los adolescentes no se ven identificados en las campañas generales contra la violencia machista, por eso está muy bien que se hagan campañas como estas, dirigidas específicamente a ellos”, opinaba Tina, quien acudió al concierto con su hijo Sergio, de 14 años. “Yo le digo que tome buena nota de estos mensajes porque el amor, si duele, no es amor”.