Junqueras cree que el Estado impedirá presidir desde Bélgica y apunta a Rovira

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado la fórmula de una presidencia de la Generalitat desde Bélgica porque "es obvio que el Estado jamás permitirá que sea efectiva", y ha apuntado a la secretaria general de su formación, Marta Rovira, como posible candidata.

"Es un gigante, una persona en la que todos confiamos", ha asegurado en una entrevista respondida por carta a El programa de Ana Rosa de Telecinco desde la cárcel de Estremera, en la que se encuentra en prisión preventiva desde otoño. Preguntado por una posible candidatura de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a la presidencia de la Generalitat, ha instado a la diputada a intentarlo, aunque cree difícil que lo consiga "con un discurso tan poco conciliador".

Junqueras considera que él puede ser candidato válido a la presidencia porque no ha perdido sus derechos como diputado, pero cree que no le corresponde postularse a la Generalitat, y no rechaza renunciar a su escaño si fuera necesario: "Siempre he estado dispuesto a todas las renuncias en beneficio del proyecto colectivo". El líder de ERC ha afeado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no haya querido reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien se lo pidió por carta, y ha lamentado que no hay diálogo entre la Moncloa y el independentismo "porque el Gobierno español lo rehuye".

Asimismo, rechaza el argumento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que lo mantiene en prisión porque es político "y deja poco recorrido a la vía jurídica", y le recuerda que en las manifestaciones independentistas no ha habido violencia.