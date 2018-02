“Siempre quise ver a una alcaldesa en mi ciudad”

La socialista Noelia Posse (Madrid, 1979) se convirtió el 7 de febrero en la primera mujer que accede a la alcaldía de Móstoles, la segunda ciudad de Madrid por habitantes. David Lucas dimitió aludiendo a “motivos personales”, aunque su entorno apunta a “constantes enfrentamientos” con compañeros. Posse lo rechaza. La nueva regidora admite que el proyecto es de continuidad. El PSOE seguirá gobernando junto a Ganar Móstoles y una concejal de IU (aunque fue el PP la lista más votada en las municipales de 2015). Posse cursó estudios en Trabajo Social, es técnica de Educación Infantil y funcionaria del Ayuntamiento que ahora dirige.

“La política no es un trabajo, sino una pasión”, admite. Su abuelo, familiar de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, fue edil en la primera legislatura democrática. Ella ha sido secretaria local de Juventudes Socialistas y concejal en la oposición entre 2003 y 2011. En los últimos dos años y medio ha ocupado las carteras de Obras y Festejos, concejalías que seguirá asumiendo.

Pregunta: ¿Qué importancia tiene que una mujer dirija Móstoles?

Respuesta: Tiene un significado muy importante. Entré en política con el objetivo de ver algún día una alcaldesa en mi ciudad, aunque jamás pensé que sería yo. Estamos superando unas barreras que ya tocaba superar.

P: ¿Cuáles van a ser sus primeras medidas como alcaldesa?

R: Es prioritario romper con Cofely (la empresa más beneficiada por la trama Púnica, que sigue prestando servicios en la localidad). Hay que limpiar la imagen de corrupción que trajo el PP. Las políticas sociales serán muy importantes porque Móstoles es una ciudad de trabajadores, de gente que está pasando necesidades. No podemos dejar a nadie atrás.

P: A pesar de tener que pagar la deuda municipal…

R: La deuda total asciende a 94 millones de euros. Encontramos muchas facturas en los cajones, pero estamos trabajando en medidas para sortearla.

P: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el municipio?

R: El desempleo, porque tenemos una tasa considerable, del 11%. Hay que construir más viviendas sociales para jóvenes y personas que lo estén pasando mal. También queremos adoptar medidas en materia medioambiental. Ya hemos hecho proyectos pioneros en los colegios como el 50-50, de eficiencia energética.

P: ¿Cómo se gobierna desde la izquierda teniendo al PP en la Comunidad?

R: Es muy complicado. Nos encontramos muchas puertas cerradas. Mi antecesor ha peleado mucho y era como interactuar contra una pared.

P: ¿Sabe por qué renunció el anterior alcalde, David Lucas?

R: Nos dijo que eran motivos personales y yo no le pregunté cuáles eran. Creo en su palabra.

P: ¿Lucas sufrió presiones para dejar la alcaldía?

R: No ha habido presiones. Él apoyó en su momento a Susana Díaz y otros compañeros apostamos por Pedro Sánchez o Patxi López, pero se solventó. Yo apoyé a Pedro y fui vicesecretaria general de David, así que era algo superado.

P: ¿Hay grietas en el PSOE de Móstoles?

R: Las grietas son cosas del pasado. Esta agrupación es muy reivindicativa, hay mucho debate, pero ha solventado sus fricciones.

P: ¿Quién toma la decisión de que la número seis de la lista municipal sea candidata a la alcaldía?

R: Entre todos los compañeros decidimos quién podría encarnar mejor esa figura. Me eligieron y decidí dar el paso. He trabajado en una concejalía muy visual, he estado mucho en la calle y tenía algo que otros compañeros no tenían: conocimiento de la ciudadanía.

P: David Lucas también deja la secretaría del PSOE en Móstoles. ¿Va a aspirar usted al cargo?

R: No. Creo que tengo que volcarme en mi ciudad e intentar mejorar la vida de los ciudadanos.

P: ¿Cuál va a ser el reparto de competencias del tripartito?

R: El proyecto no ha cambiado. Ha habido pequeños ajustes porque han entrado dos nuevos compañeros de Ganar Móstoles y su portavoz, Gabriel Ortega, ha asumido algunas competencias de servicios sociales que estaban divididas.

P: ¿Va a liderar usted la candidatura socialista en las municipales de 2019?

R: Ahora mismo estoy centrada en la alcaldía. Eso deberán elegirlo los militantes y el partido.

P: ¿Pero le gustaría?

R: Si deciden que sea yo, tomaré la decisión más acertada en ese momento y lo mejor para Móstoles y sus ciudadanos.