David Lucas presenta su dimisión como alcalde de Móstoles

El socialista David Lucas ha anunciado en rueda de prensa esta mañana su dimisión como alcalde de Móstoles (la segunda mayor ciudad de la Comunidad de Madrid con 205.000 habitantes). Deja también su cargo de secretario general de la agrupación local del PSOE-M, y el acta de concejal, como adelantó EL PAÍS. Mantendrá, sin embargo, su puesto de senador, cargo al que llegó en las pasadas elecciones generales de 2016. Lucas ha asegurado que tomar esta decisión ha sido "muy difícil" y que se debe a "motivos personales que me guardo".

Ha descartado cualquier tipo de relación con la situación política en la que se encuentra en el partido, tras no haber conseguido ningún puesto en la ejecutiva del PSOE-M ni en el comité federal. En la anterior ejecutiva de Sara Hernández fue vicesecretario general, pero con la llegada de José Manuel Franco, nuevo secretario general de los socialistas madrileños su situación cambió. Franco es un hombre de confianza de Pedro Sánchez, mientras que Lucas se posicionó en las primarias del PSOE al lado de Susana Díaz. En su salida de Móstoles ha mostrado un agradecimiento tanto a Sánchez como a Franco.

El hasta hoy alcalde ha pedido disculpas al gobierno municipal - un tripartito formado por PSOE (7 ediles), Ganar Móstoles (6) e IUCM-LV (2)- "por los trastornos que pueda causar" su retirada. Pero, al mismo tiempo, considera que la "gran calidad del equipo" avala su opinión de que van a poder "seguir manteniendo un gobierno de progreso". "En el Ayuntamiento no hay problemas, solo los típicos, no hay ninguna anomalía ni irregularidad", ha puntualizado.

Lucas ha añadido que su dimisión está muy "meditada y pensada" y que la había trasladado a los órganos del partido. El secretario general de los socialistas madrileños no consiguió convencer al regidor mostoleño para que se mantuviera en el cargo. Su salida se produce después de haber revalidado en octubre su liderazgo al frente del partido en Móstoles. Ganó con un 57,9% de los votos a su único contrincante, el concejal de Hacienda Javier Gómez, que se alzó con el 33,6%.

En cuanto a su sucesión, "es algo que corresponde al Gobierno municipal y a los órganos del partido", ha indicado Lucas. De forma transitoria, ocupará el sillón consistorial la primera teniente de alcalde, Jessica Antolín, también del PSOE. Posteriormente, se convocará un pleno para el nombramiento del alcalde. Lucas nació en en Madrid en 1968, es licenciado en Derecho y diplomado en Asuntos Europeos. Ha sido concejal de los Ayuntamientos de Getafe y Madrid y desde 2015 es alcalde de Móstoles.

La salida de Lucas deja en una posición delicada al tripartido que gobierna el municipio, aunque el ya exregidor ha intentado dar una imagen de normalidad. El portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, le ha trasladado todo su "afecto y gratitud por la labor compartida" después del anuncio oficial de la dimisión. Ha añadido que "no hay ningún problema en el gobierno municipal, porque siempre hemos sido capaces de alcanzar acuerdos". No ha querido pronunciarse sobre un posible sucesor porque "esto hoy no toca".

El portavoz de IUCM-LV, al que Lucas cesó como concejal de Urbanismo en octubre pasado, se ha mostrado mucho más crítico. Ha descrito el momento como "de incertidumbre e inestabilidad", que espera que se pueda superar en un tiempo razonable, pero partiendo "de cero".