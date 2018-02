Archivan la causa contra un exedil del PP por grabar con el móvil a un viajero en el baño de la estación del AVE

El Juzgado de Instrucción 5 de Figueres ha archivado la causa abierta contra el exedil del PP de Figueres Diego Borrego por un presunto delito relacionado con la tenencia de imágenes de menores. La Audiencia Provincial aceptó el recurso contra la orden de registro de su domicilio y toda prueba derivada del registro quedó anulada. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 2 de Girona ha archivado, provisionalmente, las diligencias por un presunto delito de revelación de secretos. El exedil pide que se le levante la suspensión de militancia en el PPC y se le devuelva su acta de edil en el Grupo Municipal de Figueres.

A principios de mayo de 2017, un viajero del AVE denunció que Diego Borrego le había gravado por debajo de la pared lateral mientras estaba en los baños de la estación en Girona. Esta denuncia quedó a cargo del Juzgado de Instrucción 2 de Girona y el 11 de mayo los Mossos d’Esquadra inspeccionaron el teléfono desde el cual habría hecho la grabación. Borrego mantuvo desde el primer momento que se trató de un “infortunado accidente” ya que el teléfono le cayó y cuando lo recogió el denunciante creyó que le estaba gravando, Explicó que con ánimo de colaborar, fue él mismo quien entregó voluntariamente su móvil a la policía.

Como resultado de la inspección de este móvil personal, los agentes encontraron varios enlaces de Internet a páginas con contenido sexual y, ante la posibilidad de que se pudiera tratar de menores, solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro en el domicilio del sospechoso. Del registro al domicilio del exedil se llevaron el móvil de trabajo, una tableta y un ordenador de mesa. Precisamente en este último, hallaron tres vídeos de contenido sexual, que los investigadores consideraron que podrían ser “menores”. De la investigación de este supuesto delito con menores pasó a hacerse cargo el Juzgado de Instrucción 5 de Figueres.

El abogado de Borrego recurrió ante el Juzgado de Instrucción 2 de Girona la orden de registro por considerarla injustificada, ya que el móvil se había entregado a la policía exclusivamente para analizar si había grabado o no al viajero en la estación del AVE, y no todo su contenido. El juzgado desestimó el recurso, pero posteriormente la Audiencia Provincial lo estimó por considerarlo desproporcionado y “no conforme a derecho” y anuló la orden de registro. En consecuencia, con la anulación del registro, quedó anulado todo el material o pruebas obtenidas en dicho registro. Con la anulación de toda prueba, el pasado 28 de diciembre, el Juzgado de Instrucción 5 de Figueres finalmente acordó archivar por falta de pruebas las diligencias abiertas contra Borrego por un presunto delito relacionado con la tenencia de imágenes de menores.

El abogado del exedil, Ladislao Pérez, ha avanzado que “aunque ahora ya no hay necesidad", no descartamo "encargar un informe forense para que determine que las personas que salen en los videos no son menores”. El objetivo es “que haya la certeza de que no hubo ninguna actuación delictiva”.

Desde hoy mismo, Borrego pide su restitución al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Figueres y el levantamiento de la suspensión de militancia de la formación. Borrego tiene abierto un expediente informativo en el PPC, en el que se incorpora cada una de las novedades de la investigación sobre los supuestos delitos cometidos, y este expediente, cuando se cierre, resolverá si se mantiene la suspensión de militancia, se le readmite o se le echa definitivamente.

Borrego ha encargado a su despacho de abogados que estudie las acciones civiles que sean pertinentes “para la restitución de su honor y buen nombre así como las acciones penales pertinentes en relación con la posible vulneración de sus derechos fundamentales en la investigación policial”.