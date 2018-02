Desconvocada la huelga de autobuses en el sur de la región

Los empleados del grupo Ado-Avanza Interurbanos han desconvocado este lunes la huelga de autobuses en el sur de la región tras cuatro meses de reivindicaciones. Los trabajadores han ratificado en una asamblea el acuerdo alcanzado el viernes por sus representantes y la empresa. Solicitaban mejoras laborales, recuperar el nivel adquisitivo perdido desde 2013 y un mantenimiento correcto de los vehículos. “Estamos muy contentos. Han sido cuatro meses muy duros, pero hemos conseguido lo que pretendíamos”, ha declarado Fernando Muñoz, de Comisiones Obreras. Avanza ha declinado pronunciarse sobre el pacto alcanzado.

La asamblea se ha celebrado en dos fases para facilitar que pudieran participar tanto los trabajadores del turno de mañana como los de la tarde. En total han votado 208 empleados, algo más de la mitad del grupo: 172 de ellos se han mostrado favorables al acuerdo, que se firmará este martes a las 9.30 en la sede del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. “Es un buen pacto que a partir del momento en que se rubrique tendrá carácter de convenio”, insiste Muñoz. El acuerdo se basa en 15 puntos reflejados en un documento de diez páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre las mejoras logradas por los trabajadores se encuentra la creación de una comisión para recabar “propuestas relativas a mejoras” del servicio. El órgano tendrá “carácter permanente” y deberá formalizarse en los próximos 30 días.

Avanza también se compromete a “realizar la inversión necesaria en un plazo de seis meses”, a resolver las deficiencias de los vehículos y a contratar dos mecánicos más para ayudar en el mantenimiento de la flota (150 coches actualmente). “Era lo que más nos preocupaba”, asegura Muñoz. En el plano económico, los empleados de Avanza recibirán un pago de 300 euros para compensar la pérdida de valor adquisitivo desde 2013 y verán aumentada su nómina, de 1.400 euros de media, en 20 euros brutos al mes. También se incrementan los pagos en variables: un 4% este año y un 3,5% en 2019; se reorganizarán los turnos; los conductores con turno partido descansarán los fines de semana y se reestructura el servicio de reserva. Otras novedades del acuerdo serán la compensación con días libres por la acumulación de horas extras y la instalación de taquillas en los vestuarios de los empleados.

Los trabajadores de Avanza Interurbanos comenzaron los paros parciales el 10 de octubre, pero los suspendieron por las fiestas navideñas. Al no llegar a ningún acuerdo, decidieron en una asamblea celebrada el 12 de diciembre retomar la huelga el 23 de enero. Los paros tenían lugar en las horas punta de lunes, martes y miércoles y afectaban a los 400.000 vecinos que viven en el sur de la región, especialmente a las localidades que no están conectadas por tren con la capital: Torrejón de Velasco, Griñón o Casarrubuelos. Los encuentros entre las partes implicadas se intensificaron con la vuelta de los paros hace dos semanas. De hecho, el 26 de enero el comité de huelga llegó a un preacuerdo con Avanza, pero finalmente no se cerró porque los trabajadores consideraron que no cumplía con sus demandas.