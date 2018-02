El Inverfest se despide con Zenet y Mayte Martín

El acontecimiento musical de estos días son los dos conciertos de Metallica en el Palacio de Deportes con entradas ya agotadas. Así que mirando la letra pequeña, conviene reparar en que mañana está en Clamores una de las grandes voces del soul, Martha High. Viene con The Soul Cookers.

Concluye el Inverfest en el Circo Price. Hoy está la cantaora Mayte Martín acompañada de un cuarteto de cuerda clásico para unir su guitarra y cante al proyecto Tempo rubato. Mañana repite la cantante Rosalía acompañada del guitarrista y productor Raül Refree, que llenó el recinto anteanoche con ese espectáculo que no se sabe bien si es flamenco, si es experimental o ninguna de las dos cosas. La matinal familiar del domingo de DePedro, y el crooner malagueño Zenet con sus boleros aflamencados echan el cierre al festival.

Por el Café la Palma hoy pasa Lichis, el controvertido artista que dio vida a La Cabra Mecánica y que ha sabido reinventarse como cantautor serio y diferente. Mañana Alborotador Gomasio, una forma nueva de ver el pop y recuperar su luminosidad, y el domingo Rufus T. Firefly, que aporta energía y brillantez al anquilosado rock alternativo patrio.

Se da el regreso, hoy en Cool Stage, de Maita Vende Cá, que en realidad es el proyecto unipersonal del cantautor Antonio Luis Caña Santana, que repasaba en un disco sus dos décadas de carrera cercana al flamenco. También regresa a Madrid (mañana en Joy) José Ignacio Lapido, guitarrista y compositor de muchas de las canciones de la banda granadina 091, Lapido es también columnista y guionista de televisión.

La presencia pop y rock internacional (aparte de Stereophonics —que agota mañana en La Riviera— y Metallica), corre a cargo de los escoceses Deacon Blue, que hoy recalan en el Barceló dentro de la gira con la que están celebrando sus 30 años de carrera; y de los irlandeses The Strypers, una divertida banda de rock and roll revisitado que andan todavía en su primera década de existencia, que mañana descargan en But.