Un error de Carmena salva a Dancausa de ser reprobada en el pleno

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no reprobó ayer a la delegada del gobierno, Concepción Dancausa, por un error en la votación. Según explicó la propia regidora, su intención era apoyar la propuesta del PSOE para reprobar a Dancausa por haber impugnado varios acuerdos municipales con los sindicatos, como el de las 35 horas laborales. Pero, debido a un error al pulsar la tecla, la alcaldesa impidió con su voto de calidad que la iniciativa saliera adelante. "Lo lamentamos profundamente", comentó la primera teniente de alcalde.

Después de una primera votación que acabó en empate, la alcaldesa ejerció su llamado voto de calidad. Pero al pulsar la tecla, según aseguró, se equivocó y evitó que el Ayuntamiento aprobará una declaración institucional contra la delegada del gobierno en Madrid por recurrir varias iniciativas municipales, entre ellas la de las 35 horas semanales para los funcionarios. "Creí pulsar la tecla verde del sí, pero por alguna razón no lo he hecho. No la tecleé con la fuerza suficiente, lo siento", explicó Carmena.

Los funcionarios y sindicalistas presentes en el hemiciclo comenzaron a abuchear a la regidora. Sin embargo, la primera teniente de alcalde intentó en seguida apagar la polémica y comentó oficialmente que se trató de un "error mecánico" y que la regidora apoya la iniciativa.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, afirmó que "por suerte" se trató de un error, pero sostuvo que Carmena debía pedir disculpas a los trabajadores. Otros ediles del PSOE comentaron lo ocurrido dando a entender sus dudas sobre la involuntariedad de la equivocación. El PSOE volverá a presentar la reprobación en febrero.

Dancausa, por su parte, señaló que la petición de reprobación contra ella que tenía previsto aprobar el Ayuntamiento de Madrid no tenía justificación porque ella solo defendió la legalidad, y supone "una maniobra política". "Creo que se trata de una maniobra política, que en ese caso la han personificado contra mi persona", afirmó en declaraciones recogidas por Efe. Por su parte, el secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Nicolás, reconoció en declaraciones a Europa Press que se trató de un error de la alcaldesa y agradeció el apoyo de PSOE y Ahora Madrid contra el "acoso de delegación".