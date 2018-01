Metro vende billetes de papel “provisionales” por las aglomeraciones en el aeropuerto

Desde el 1 de enero, los billetes de papel -magnéticos- dejaron de usarse en la red de Metro de Madrid, sustituidos por la nueva tarjeta Multi, un soporte físico donde se pueden cargar tanto trayectos sencillos como de diez viajes. Sin embargo, la empresa pública se ha visto obligada a volver a vender billetes de papel "provisionales" ante las aglomeraciones que se crean en la estación Aeropuerto T1-T2-T3. No se trata de billetes con banda magnética, sino de "justificantes de papel" que permiten el acceso inmediato.

Un portavoz de Metro reconoce que esta situación, que lleva sucediendo durante al menos un mes, "ocurre de manera puntual cuando coinciden varios vuelos de llegada al aeropuerto", dado que con la Tarjeta Multi "las personas que llegan de viaje, muchas de ellas extranjeras, puede tardar más tiempo en sacar sus títulos de viaje, dado que antes se sacaba directamente el billete, mientras que ahora hay que sacar primero la tarjeta Multi y luego recargarla".

Ante esta situación, "se están vendiendo billetes en papel, pero a lo largo de la semana comenzaremos a vender tarjetas Multi precargadas", explica el portavoz de Metro. Las venderán directamente los supervisores del suburbano, sin pasar por las máquinas. Además, se ha instalado una máquina de carga rápida, en la que solamente se puede cargar un billete sencillo con suplemento al aeropuerto (cinco euros), o de diez con suplemento al aeropuerto.

Ante el caos de la #TarjetaMultiChapuza y las aglomeraciones que provoca en las estaciones del aeropuerto, Metro se ha visto obligada a expedir billetes provisionales en papel #MarcaEspaña pic.twitter.com/771dbGHghM — ecomovilidad.net (@ecomovilidad) 18 de enero de 2018

Una portavoz de la Consejería de Transportes insiste en que se trata de "un problema puntual que se da solo cuando se juntan cuatro o cinco vuelos de llegada" y adelanta que esta semana se van a instalar también máquinas para vender directamente tarjetas Multi cargadas con un billete al aeropuerto integrado, "para intentar evitar que se hagan colas tan largas". Además, se ha reforzado el personal con ocho personas en la estación cuando se prevé que lleguen muchos vuelos.

Quejas de los usuarios

Un usuario muestra una tarjeta Multi. KIKE PARA

No es la única queja que ha recibido la nueva tarjeta de transportes de la Comunidad de Madrid. Otros usuarios denuncian que la tarjeta no pueda ser devuelta a cambio de su importe (2,5 euros), al igual que ocurre en ciudades como Londres, o que no se puedan combinar billetes de diez viajes de dos zonas, por lo que se hace necesario adquirir dos Multi.

Desde Transportes responden que esa problemática "afecta a pocos usuarios" y esgrimen el hecho de que se han vendido tres millones de tarjetas y "hay muy pocas quejas", si bien no ofrecen datos. Respecto a la queja de que el servicio de Cercanías no se haya integrado en este monedero virtual, señalan que para eso hace falta un convenio con el Ministerio de Fomento. "Se intentará, pero no será en un futuro inmediato". También hay quejas por no haber apostado por un sistema de monedero, como Bicimad.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid puso en marcha la Multi el pasado 7 de julio y durante los primeros meses, hasta el 14 de octubre, la Comunidad entregó más de 1,2 millones de tarjetas gratuitas a todos los que la solicitaron a través de la web del Consorcio. Los billetes magnéticos en papel dejaron de venderse el 31 de octubre, si bien se pudieron utilizar hasta el 31 de diciembre del pasado año.