El PSC y los comunes reiteran a Torrent que no votarán a Puigdemont

Apenas un día después de ser elegido presidente del Parlament, Roger Torrent ha iniciado este jueves las conversaciones protocolarias con los líderes de los grupos parlamentarios para sondear su posicionamiento de cara a la elección de la investidura en la presidencia de la Generalitat. Las dos primeras reuniones han sido con Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem) y con Miquel Iceta (PSC), quienes le han reiterado que no votrarán a Carles Puigdemont.

Ambos dirigentes han coincidido, además, en destacar el talante dialogante e institucional que ha mostardo Torrent y la necesidad de que se normalice el funcionamiento del Parlament y de las instituciones catalanes después de las broncas sesiones del pasado otoño que derivaron en la proclamación de la independencia.

Domènech ha sido muy claro al asegurar que su grupo "no tenía candidato" y que corresponde a los independentistas designar una persona para presidir a la Generalitat. Ha dejado claro que "la Generalitat se gobierna desde Cataluña, no desde Bruselas" y ha añadido que "la responsabilidad" de buscar un candidato recae en el secesionismo, por lo que su partido no votará ningún nombre de Junts per Catalunya o que apoye esta formación, como ya prometieron en la campaña electoral.

"Más allá de lo que diga el reglamento del Parlament, Puigdemont no es una propuesta viable de investidura y todos lo que ya sabemos", ha insistido Domènech, quien ha recordado a Torrent las declaraciones que hizo hace unos días en las que prometía respetar la opinión de los letrados sobre una posible investidura telemática o la delegación del voto de los cinco diputados electos huidos en Bruselas.

Por su parte, Miquel Iceta ha reclamado la necesidad de recuperar la "legalidad institucional, constitucional y reglamentaria" y por eso ha considerado que intentar la investidura de Puigdemont sería un error. "No creemos que haya que nombrar personas que no puedan ejercer sus responsabilidades", ha dicho el líder del PSC, y así se lo ha trasladao a Torrent, de quien ha dicho que no afronta una situación fácil como presidente de la Cámara, pero al que ha agradecido el tono dialogante con el que ha iniciado el mandato.