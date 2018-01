El PP sostiene que Carmena habrá “acabado” su mandato si no aprueba las cuentas de 2018

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, alertó este martes sobre una prórroga indefinida de los presupuestos municipales. En opinión del líder popular, si el equipo de Manuela Carmena no logra obtener el respaldo de los socialistas para cerrar las nuevas cuentas municipales, su mandato se podría dar por "acabado".

Martínez-Almeida cree, además, que la regidora debería reflexionar sobre su continuidad al frente de la alcaldía: "Carmena debería hacer una reflexión sobre si está en condiciones de seguir siendo alcaldesa de Madrid, porque no tiene presupuestos ni tiene equipo de gobierno, ya que solo cuenta con 11 de los 20 concejales", agregó.

El Ayuntamiento espera cerrar el borrador de las nuevas cuentas en marzo. A finales del año pasado, el gobierno local aplazó la elaboración de los presupuestos por la intervención del Ministerio de Hacienda, y la necesidad de atajar el gasto. El pulso con Cristóbal Montoro, después de dos años de incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, obligó a recortar 546 millones de euros de las cuentas municipales de 2017. Y para 2018 están previstos recortes por otros 240 millones sobre un total de 4.700.

Los socialistas, que en 2015 apoyaron la investidura de Carmena, manifiestan ahora su rechazo a los recortes. Creen que Ahora Madrid (coalición formada por Podemos, IU, Equo y Ganemos) no supo negociar con Montoro y achacan los retrasos en la aprobación de las cuentas a los errores del equipo de gobierno. Fuentes de la formación señalaron a EL PAÍS que este año no piensan dar su visto bueno a los presupuestos municipales, después de que Carmena incumpliera muchos de los acuerdos alcanzados en 2017 (por un total de 100 millones e inherentes a políticas de empleo, innovación, cultura, vivienda protegida, etc.).

Los populares desconfían, no obstante, de los socialistas. Creen que, como el año pasado, el partido liderado en el Ayuntamiento por Purificación Causapié acabe apoyando las cuentas. Por su parte, Ciudadanos, fuerza liderada por Begoña Villacís, criticó la ausencia de "presupuestos y proyectos" de Ahora Madrid. "Nos preocupa mucho que Madrid no tenga presupuestos", afirmó.