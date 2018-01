Los transexuales piden ya el cambio de sus documentos oficiales

Una docena de personas de colectivos de transexuales de Madrid denunciaron ayer a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales que el Gobierno regional aún no haya puesto en marcha un proceso administrativo que les permita el cambio de datos para que sus documentos se adecuen a su identidad sexual. Su director general argumentó que se han comprometido en su “margen de competencias” —abono de transportes o biblioteca— que no incluye el DNI.

“Tan solo pedimos que se cumpla la ley que se aprobó en marzo de 2016”, exigió Carmen García, coordinadora de Transcogam. Los colectivos de transexuales llevan años denunciando la dificultad que supone en su día a día que el nombre y el aspecto que aparecen reflejados en los documentos de la seguridad social, expedientes médicos o educativos no coincidan con el de la persona transexual. García denunció la “inacción” del Gobierno de la Comunidad. En su opinión es debido a que aún no se ha abierto una vía administrativa para cambiar los documentos.

“Cada dos por tres tenemos que decir quiénes somos y por qué no se corresponde nuestro nombre y nuestra imagen con cómo nos llaman y nuestro aspecto. Eso viola nuestro derecho a la privacidad”, explicó García a la entrada de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

“Parece que quieren esperar a que nos aburramos para pasar a otra cosa”, declaró Abril Sotelo, vocal de transexualidad en Arcópoli, quien destacó las dificultades que pasan los transexuales en sus visitas médicas cuando los historiales de los hospitales no tienen en cuenta el cambio de sexo del paciente. “Tienes que revivir la misma odisea de que no te traten con tu nombre o incluso que te den las analíticas con valores de referencia que no corresponden con tu sexo. Eso puede suponer un problema de salud”, prosiguió la coordinadora.

“No se cumple la ley”

Carla Antonelli, diputada regional del PSOE-M y transexual, también estuvo en la concentración y arremetió contra el Gobierno de Cifuentes. “El artículo 7 de la ley [que regula la parte administrativa] no se está cumpliendo”, sentenció, “no hay ningún DNI sustitutivo, que es a lo que se refiere la ley con documentación administrativa. Que [el Gobierno de la Comunidad] deje de mentir”.

La entrega simbólica de los formularios a la consejería se vio brevemente alterada cuando dos personas corrieron junto al grupo de manifestantes exclamando “feliz año hijos de puta”, sin que se prudujeran mayores incidentes.

El director general de Servicios Sociales, Pablo Gómez Tavira, que estaba en el edificio de la consejería, no recibió a los manifestantes pero sí que atendió dentro a la prensa. Allí defendió que el Gobierno regional está cumpliendo “a rajatabla” con la ley y que los colectivos de transexuales piden cosas que están fuera de sus competencias.

“Las cuestiones de cambio de datos en universidades, colegios, en la seguridad social o en el DNI pertenecen a los Ministerios de Educación, de Sanidad o de Interior", explicó Tavira. “Nosotros nos hemos comprometido en el margen de nuestras competencias, como con el abono de transporte, el carné joven o el de la biblioteca”.

El 14 de diciembre se aprobó en la Asamblea de Madrid una moción en la que se pedía garantizar la atención médica en proximidad y descentralizada de transexuales y dotar de presupuesto la Ley de Identidad y Expresión de Género.