Bienvenidos al caos en la casa del orden

Tras la colaboración con el MNAC, Francesc Torres inaugurará el 8 de marzo una exposición en el Macba, el otro museo catalán en el que el artista quiere depositar lo más importante de su legado junto con los centros estadounidensese con los que trabaja habitualmente. La nueva exhibición se centra en "lo que el artista acumula" a lo largo de su vida y que tiene relación con su creación. Torres la conceptualiza como una acumulación de objetos con algo de Wunderkammer, cuarto de las maravillas, que será por sí misma una pieza artística. Formarán parte de esa instalación viejas armas que ha encontrado en los parajes de la Batalla del Ebro (Torres es capaz de observar el Futurismo italiano en una ametralladora Breda),juguetes que prefiguraron sus obsesiones como coches y camiones, revistas estadounidensese de los años 50 que recibía su padre y que configuraron, con sus fotos de automóviles, mujeres o la guerra de Corea, su imaginario, y hasta una puerta de taxi barcelonés chafada. También, una edición de Historia de la Cruzada Española utilizada por él mismo como blanco de prácticas de tiro (seis balazos) con un fusil de la Guerra Civil Mosin-Nagant ruso. "Cosas que me marcaron de por vida", explica. Será, recalca, una instalación y no una exposición de tesis. La exposición del MNAC, señala, no puede convertirse en permanente por falta de espacio en el museo, aunque se hará una ficha completa para que pueda ser fácilmente reconstruible y de esa forma pasará a formar parte del fondo del museo como una pieza, al igual quel as obras que la integran. Está en estudio que el epílogo de la muestra sí se conserve tal cual como obra permanente.