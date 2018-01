‘Yo soy Zeta’, el gato de ‘Madriz’

"El protagonista se llama Zeta porque es la última letra del abecedario, como el último niño que nace, pero también por la z con la que los madrileños decimos Madriz, con una letra que no existe pero que pronunciamos". Así explica Juanjo Moreno, director de la empresa Brands&Roses -que ganó el concurso municipal para crear el libro-, de dónde surge el personaje que da nombre a Yo soy Zeta, el ejemplar que desde este martes el Ayuntamiento de Madrid regala a todos los recién nacidos cuyos padres lo soliciten (a través de la web yosoyzeta.madrid.es).

Belén Llera, directora general de Bibliotecas, Museos y Archivos del Consistorio, explica que la iniciativa surgió de un viaje de la alcaldesa, Manuela Carmena, a Nueva York: "El alcalde neoyorquino [Bill de Blasio] le explicó que allí le regalan un libro a los bebés al nacer, y le pareció una iniciativa bonita. Por esto todos estuvimos de acuerdo en hacer lo mismo en Madrid". De ahí surgió un concurso de ideas que se ofreció a empresas del mundo editorial y, cuando llegaron los proyectos, se valoraron a través de un jurado compuesto por libreros, ilustradores, expertos en fomento de la lectura y otros profesionales.

ampliar foto Un ejemplar de 'Yo soy Zeta'. AYTO. MADRID

Juanjo Moreno comenta cómo fue el proyecto creativo que llevó a su marca a ganar el concurso: "La idea era hablar de un Madrid abierto y diverso, y la cabeza nos llevó primero a familias con dos padres o dos madres. Pero en ese proceso se nos cruzó un vídeo de un niño negro y una niña blanca a los que les preguntan en qué se diferencian, y ellos responden todo tipo de cosas, sin reparar en el color de su piel. Así que pensamos que no podíamos hablarle a los pequeños de lo que en realidad no ven", dice. "Por eso empezamos a jugar don la idea de los gatos, que son tan importantes en la ciudad", señala. No en vano, a los madrileños con padres y abuelos nacidos en la ciudad se les conoce como "gatos".

De ahí sale Zeta, el protagonista, un gato "sin género definido", que juega "con otros 21 amigos que representan los 21 barrios de la capital", cuenta Moreno. El ejemplar, además, tiene forma de gato. "El libro se complementa con la página web que le hemos hecho, donde hemos creado un carné de gato, una canción, un diccionario de términos madrileños, poesías y cuentos", añade el creador.

La directora general de Bibliotecas explica que en 2018 se van a editar unos 30.000 ejemplares para los recién nacidos en la ciudad. "Hay que solicitarlo a través de la web y recogerlo luego en la librería que se prefiera", dice Llera. "Otro de los objetivos de la iniciativa es propiciar el acercamiento a las librerías, que son parte esencial de los barrios. Hemos trabajado con el Gremio de Libreros y en esta ocasión participan 48 librerías donde se pueden recoger los ejemplares. Queremos que la gente recupere la costumbre de ir a las librerías, mirar, comprar libros, y a ser posible en familia", señala Llera. Más adelante, los ejemplares llegarán también a la red de bibliotecas municipales de la ciudad.