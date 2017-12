56.795, primer premio de la Grossa

El primer premio del sorteo La Grossa de Cap d'Any ha recaído en el número 56.795 y se ha vendido a través de la plataforma de internet "La Grossa de Campdorà", de Campdorà (Gironés), que ha distribuido un total de 80 billetes, y el estanco As, de Vilassar de Mar (Mareseme). El número 56.795 está premiado con 100.000 euros por cada billete vendido de 5 euros, es decir, con 20.000 euros por euro jugado. Nicolás Jiménez Velázquez, un cocinero que lleva un año en el paro, ha ganad 100.000 euros. "Lo he visto por televisión. Y ha sido impresionante. ¡Es increíble! ¡No me lo podía creer!", ha dicho Jiménez que ha acudido al estanco donde compró seis boletos en total. El sorteo, que este año llega a la quinta edición, ha repartido más de 21 millones en premios.

Los números premiados Primer Premio: 56.795. Premiado con 100.000 euros. Vendido en Campdorà y Vilassar de Mar. Segundo Premio: 64.773. Premiado con 100.000 euros. Vendido en Terrassa, Martorell, L'Ametlla del Vallès y Vic. Tercer Premio: 75182. Premiado con 15.000 euros. Vendido en Lleida y Menàrguens.

Cuarto Premio: 32.695. Premiado con 5.000 euros por billete. Vendido en Figueres y Vallfogona de Balaguer. Quinto Premio: 68.211. Premiado con 2.500 euros. Vendido en Barcelona , Calaf y Falset.



El segundo premio, al que corresponden 32.500 euros por billete jugado, ha recaído en el número 64.773 y ha sido vendido en Barcelona capital y en Terrassa, Martorell, L'Ametlla del Vallès y Vic. El número 75182 ha sido agraciado con el tercer premio, que reparte 15.000 euros por billete y ha tocado en Lleida capital y la localidad leridana de Menarguens. Los billetes del tercer premio han sido vendidos por el Estanc 12 de Lleida y por el Bar Casal de Menàrguens. El cuarto premio, de 5.000 euros por billete de cinco euros, ha recaído en el 32.695 y ha sido vendido a Barcelona, Figueres, Vallfogona de Balaguery también por internet. Finalmente, el quinto premio, al que corresponden 2.500 euros por billete de cinco euros, ha sido para el número 68.211, que fue vendido en Barcelona, Calaf, y Falset.

La población de Campdorà, que sólo tiene 200 habitantes y donde se ha vendido el primer premio, ha repetido protagonismo en 'La Grossa de Cap d'Any', ya que el año pasado recibió el segundo premio íntegramente. Nuri Barceló, la propietaria del restaurante donde se ha vendido 'La Grossa', ha asegurado en TV3, que ha repartido unos 8 millones de euros y ha sostenido que tienen suerte porque venden los números con "ilusión y por casualidad de la vida".

Nicolás Jiménez exhibe, en Vilassar de Mar, el número agraciado. JOAN SÁNCHEZ

Una de las entidades que se han beneficiado de este primer premio han sido los Pastorets de L'Ametlla de Merola, un municipio de 200 habitantes, que compró 1.000 participaciones del número premiado, por lo que cada una de las personas que jugaron recibirán 6.800 euros aproximadamente. Nada más conocer la noticia, numerosos vecinos del pequeño pueblo, de apenas 200 habitantes, se han concentrado este mediodía ante las puertas del teatro, para celebrarlo y brindar por la fortuna, e incluso han hecho tañer las campanas de la iglesia. Mateu Fité, uno de los miembros de los Pastorets, ha explicado que utilizarán el premio para acabar la rehabilitación del teatro donde actúan después de una lucha constante de años. "Ha sido un milagro que nos haya tocado 'La Grossa".