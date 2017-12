Un asesor de Mato acusa a Carmena de acelerar los recortes y “mentir”

Eduardo Garzón, asesor de Carlos Sánchez Mato y hermano del líder nacional de IU, Alberto Garzón, comentó duramente la destitución del exconcejal de Economía en el Ayuntamiento de Madrid. El asesor, cuyo cese es inminente, acusó este martes a la alcaldesa, Manuela Carmena, de haber apresurado la elaboración del plan de ajuste, y arremetió contra la tesis promovida por la propia regidora de que ese proyecto económico no contempla recortes. Esto es "mentir descaradamente", sostuvo.

"Montoro exigió la realización de un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones de euros", pero "no había prisa por hacerlo", reveló Garzón, quien dijo "haber vivido de cerca" el episodio de la redacción del plan de ajuste. Economista y miembro del círculo de confianza de Sánchez Mato, decidió romper su silencio tras el cese del edil.

En su opinión, la decisión de llevar al pleno los ajustes en esos plazos fue "inexplicable". "A la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al Área de Economía hacer ese plan económico", reprochó en Twitter el hermano del líder de IU a nivel nacional. Y acusó directamente a la regidora de mentir sobre los recortes.

Sin embargo, inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. — Eduardo Garzón (@edugaresp) 19 dicembre 2017

"Negar que el plan contiene importantes recortes es mentir descaradamente. ¿Por qué si no seis concejales de Ahora Madrid no lo votaron? ¿Por qué si no hasta el PSOE y Ciudadanos votaron en contra? ¿Por qué si no Montoro se ha dado por satisfecho?", escribió después de que Carmena afirmara en la Cadena SER que los ajustes de Madrid no suponían "recortes", puesto que las inversiones se refinanciarían con el remanente de tesorería.

Montoro se "salió con la suya", resumió el asesor, quien consideró que tras la firma del plan el proceso de cambio de Ahora Madrid puede darse por caducado. "Este brutal recorte es innecesario e ilegal, y no tiene parangón en ninguna otra ciudad. Impedirá que Ahora Madrid pueda llevar a cabo sus compromisos con los electores", dijo.

Garzón también reveló algunos entresijos de las negociaciones entre el propio Mato y Carmena sobre cómo actuar ante los requerimientos de Montoro. "La alternativa que proponía Sánchez Mato era no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la regla de gasto y nos librásemos así de la tutela del ministerio", dijo. Y añadió: "Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales o se podía cambiar la regla de gasto en el Congreso gracias a una proposición de Unidos Podemos, en cuyo diseño participó el propio Carlos".

El Plan económico recoge recortes de 533 millones €, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 71% en inversiones. Estos datos serán públicos dentro de poco; no recomiendo a nadie que trate de negarlos. pic.twitter.com/iiWKUxDerI — Eduardo Garzón (@edugaresp) 19 dicembre 2017

Sin embargo, según su versión, todos esos intentos fracasaron ante la negativa de Carmena. "Sin que pudiésemos entenderlo", la alcaldesa "ordenó que el plan económico se llevase cuanto antes al pleno".

El domingo, tras una reunión interna, IU, partido representado en el gobierno de Ahora Madrid por tres ediles (Sánchez Mato, Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez), pidió que las bases de la coalición que votaran el plan de ajuste. La regidora, sin embargo, estaba decidida a cerrar cuanto antes la tutela de Hacienda sobre las cuentas de Madrid. Por ello, cuando Mato, que fue el promotor del incumplimiento de la Ley de Estabilidad en más de 250 millones en dos años, comunicó a la regidora su intención de no aprobar el plan de ajuste, la alcaldesa decidió destituirle. "Fuimos ignorados", acusa Garzón.

Estos duros párrafos reflejan el malestar presente en el equipo de colaboradores de Mato ante la decisión de Carmena. El pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado lunes el plan de ajuste, pero tras fuertes divisiones internas. Seis ediles dejaron el hemiciclo y otros tres, pertenecientes a la corriente crítica Madrid 129, amenazan con salir del gobierno. Carmena apagó las polémicas. Dijo que no tiene la intención de destituir a más concejales y que no le consta que nadie en el ejecutivo esté realmente dispuesto a dejar el acta. No obstante, fuentes del gobierno municipal revelaron a este diario que la destitución de Garzón aún no había sido ejecutada, a pesar de que, según la agencia Efe, el cese se formalizó ya este martes.