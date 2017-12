El informe oficial sobre la tortura cita 336 casos sin condena contra la Ertzaintza

El sindicato de la Ertzaintza, ErNE, no acepta el informe sobre tortura entre 1960 y 2014, presentado por el Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU. El sindicato policial entiende que no se pueden equiparar casos de supuestos malos tratos no probados y no demostrados, con asesinatos y el terrorismo de persecución que ha sufrido la Ertzaintza.

El informe recoge la existencia de 336 casos en los que estuvo implicada la Ertzaintza, frente a 1.792 que afectaron a la Guardia Civil y 1.786 a la Policía Nacional. Existen 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas, de las que derivan 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Policía y 28 de la Guardia Civil, mientras que "no hay ninguna condena contra la Ertzaintza". Además, hay 7 condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no haber investigado diligentemente las denuncias de torturas.

El informe, que acredita 4.113 casos de torturas, ha sido presentado hoy en San Sebastián por el experto forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Francisco Etxeberria, la investigadora del Instituto Vasco de Criminología Laura Pego y el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

El sindicato policial se ha sumado a las críticas que también ha formulado el PSE, socio de Gobierno del PNV, al asegurar que una investigación, que abarca desde el año 1960 hasta el 2014, en la que se reflejan cifras de hechos de tortura basados exclusivamente en las denuncias de los afectados y sin incluir las sentencias judiciales para algunos colectivos afectados, "no refleja la realidad de los hechos".

El estudio cifra en 4.113 los casos documentados de torturas, aunque advierte de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se han podido acreditar muchos episodios de la época de la dictadura. El 17 % corresponden a afectados que han dicho ser objeto de malos tratos en más de una ocasión, por lo que el número total de víctimas identificadas asciende a 3.415 personas.

El equipo liderado por Etxeberria ha analizado y archivado más de 26.113 documentos y ha recabado 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suman otros recopilados con anterioridad en audio y en vídeo hasta alcanzar las 1.027 declaraciones de afectados.

Jonan Fernández ha destacado que el informe demuestra que la tortura y los malos tratos "han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960 y que buena parte de las denuncias "no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación".

Dichas denuncias tampoco recibieron, en opinión del representante del Gobierno vasco, "la atención socio-política ni mediática" que merecían, por lo que el ejecutivo autonómico asume que "las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos".

También ha subrayado que, aunque existen denuncias contra la Ertzaintza, el estudio demuestra que este cuerpo "ha promovido estructuralmente un modelo preventivo que ha sido positivamente valorado por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado".