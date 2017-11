La conexión ferroviaria de Castellón con el norte pasa de cuatro a doce trenes diarios

La conexión ferroviaria de la línea de cercanías C6 entre Castellón y Vinaròs, al norte de la provincia, pasará de los cuatro trenes diarios actuales a doce. Una intensificación de frecuencias que da respuesta a una demanda histórica por parte de los 750.000 viajeros que absorbe anualmente esta línea y que ha motivado campañas de recogidas de firmas, presentación de mociones y hasta la creación de una plataforma cívica para presionar a la administración. Entre los 750.000 usuarios, muchos estudiantes de la Universitat Jaume I de la capital de La Plana, que hace un año pedían un “frente común” para “obligar” a Fomento a poner solución a la “escasez de frecuencias” por tren con la comarca del Baix Maestrat.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este jueves en un encuentro con empresarios en Castellón que esta mejora ferroviaria se incluirá en el nuevo plan de trenes de cercanías en la Comunidad Valenciana, dotado con 800 millones de euros y que se presentará oficialmente el 18 de diciembre. Ha explicado que se hará efectiva la declaración de una Obligación de Servicio Público (OSP) “para mejorar desde el Estado un sistema que no sería rentable comercialmente”. Será en un consejo de ministros que confía que tenga lugar este mismo mes de diciembre para formalizar el contrato con Renfe antes de que acabe el año o el próximo enero.

Los cuatro trenes que conectan actualmente el norte de la provincia castellonense son convoyes de media distancia con tarifa subvencionada. Triplicar la capacidad de circulación entre Castellón y Vinaròs costará cinco millones de euros al año para financiar dos vehículos adicionales, doce operadores de conducción, doce agentes de intervención y mantenimiento y gestión.

El anuncio de Fomento ha sido bien recibido por la plataforma cívica Trens dignes al Maestrat, constituida recientemente para reclamar una mejora en las frecuencias de trenes y la calidad del servicio ferroviario entre la capital de la Plana y las comarcas del norte de la provincia. “Nos alegra el anuncio, pero ahora queremos saber qué supondrá realmente, si los horarios se adaptarán a las necesidades de las frecuencias, al inicio de las clases en la universidad, y si las nuevas OSP serán asumibles por los usuarios”, ha explicado desde el colectivo una de sus portavoces, Mercedes Urquizu.

La plataforma reivindica además que se intensifiquen los horarios especialmente los domingos, con motivo del desplazamiento de centenares de estudiantes a Castellón y Valencia. La asociación ha denunciado en reiteradas ocasiones en redes sociales el “hacinamiento” que registran los convoyes el último día de la semana.

Alta velocidad Castellón-Valencia, sin fecha

El paso al frente en lo que a las mejoras ferroviarias con el Baix Maestrat se refiere ha ido sucedido de cautela cuando el ministro ha sido preguntado por las fechas para la puesta en marcha de la alta velocidad entre Castellón y Valencia. De la Serna ha ratificado que hay un “compromiso firme” del Gobierno con el Corredor Mediterráneo y que los servicios comerciales que lo atravesarán por alta velocidad están a punto de iniciar las pruebas diurnas una vez concluidas las nocturnas, pero ha obviado dar plazos. “Se está cerca de que la Agencia de Seguridad Ferroviaria dé luz al último paso, que es la formación de maquinistas”, ha dicho.

El responsable de Fomento ha indicado que en cuanto entre en funcionamiento el tramo Castellón-Valencia se empezará a colocar el tercer hilo en la segunda de las vías hasta Sagunto.

La batería de anuncios lanzada este jueves por De la Serna ha seguido con el acceso ferroviario a la dársena sur del puerto de Castellón, una infraestructura que, ha dicho, financiará su departamento al 50 por ciento –el presupuesto es de 82 millones de euros-. Asimismo, ha dicho que Fomento acatará de manera íntegra los 10 millones de euros de coste del acceso viario a esta dársena del recinto portuario.

Por su parte la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, también presente en la jornada empresarial, ha incluido en el listado de reivindicaciones al ministro, junto a una fecha para la llegada del AVE y la reestructuración del servicio de trenes de cercanías, la liberalización de la autopista AP-7. Ha recordado que la concesión acaba en el año 2019 y el Gobierno central “aún no ha asegurado que será gratuita y que no se plantea ningún tipo de nuevos peajes”. “Necesitamos el compromiso de que Castellón no pagará por el uso de esa autopista. Llevamos muchos años exigiéndolo y es una reivindicación justa”.