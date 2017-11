El Govern “en el exilio” activa una “estructura estable” en Bruselas

FOTO: Puigdemont (centro) con los cuatro exconsejeros en Bruselas. / VÍDEO: Declaraciones del 'expresident' en la capital belga, este martes. p. ROSSIGNOL (REUTERS) / QUALITY

Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, y cuatro exconsellers han anunciado este jueves la puesta en marcha una "estructura estable" para "coordinar las acciones del gobierno" desde Bruselas, donde se encuentran desde hace 10 días. En el escrito no se concreta en qué consistirá esta estructura y solo se menciona que tendrá como objetivo "denunciar la politización de la justicia española, su imparcialidad, su voluntad de perseguir las ideas y reafirmar la firme apuesta del pueblo catalán por el derecho a la autodeterminación, al diálogo y por una solución acordada". La misiva, titulada Carta desde Bélgica y publicada en El Punt Avui y el Ara, está firmada por Puigdemont, junto con los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

En el escrito, los cinco firmantes sí marcan una "hoja de ruta" a corto plazo, que pasa, por un lado, por participar en las elecciones convocadas por Rajoy para el 21 de diciembre. "Queríamos y queremos resolver las aspiraciones ciudadanas a través de las urnas y por eso entomamos las elecciones que nos plantea el Estado el día 21 como un reto para recuperar la plena democracia sin presos, sin venganzas, sin imposiciones, sin furia y llena de futuro, de diálogo y de acuerdo".

Por otro lado, consideran esencial mantener la movilización ciudadana de rechazo al 155 y para exigir la liberación de los ocho exconsejeros y de los líderes de la ANC y Òmnium -en prisión desde hace nueve y 24 días, respectivamente- y por eso llaman a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada para este sábado en Barcelona y que ha sido bautizada como Diada Nacional por la Libertad. "Solo desde la respuesta de base, organizada, democrática, pacífica, pero radicalmente insobornable podemos recuperar el control de nuestra vida colectiva", subrayan.

Los exmiembros del Gobierno de la Generalitat defienden que su situación --varios exconsellers encarcelados y el resto huídos en Bruselas-- "es claramente contraria al Estado de Derecho y al ordenamiento de la Unión Europea" y consideran que esta decisión pone a España "en la periferia del bloque democrático central europeo". Para Puigdemont, la aplicación del 155 y la suspensión del autogobierno de Cataluña es una "estrategia deseperada y extrema" para frenar las aspiraciones independentistas. "Muerta la democracia, muerta la independencia, he aquí su esperpéntica estrategia", sentencia el escrito.

En la carta, los exmiembros del Govern reprochan al Gobierno central que no hayan encontrado otra solución a las reclamaciones independentistas que "hurtar a los catalanes su soberanía", con el cese del Ejecutivo y la disolución del Parlament. Y avisan de que el 155 no va a ser ninguna solución al problema porque no cambiará la ideología de una parte importante de la población. "Podrán imponerse físicamente por encima nuestro, pero nunca derrotar nuestros marcos mentales".

Puigdemont y los exconsejeros, que se reivindican como "el Gobierno legítimo", admiten en el escrito que su presencia pública se ha diluído y el movimiento independentista se ha quedado huérfano de unos dirigentes de referencia. "Entendemos la desorientación causada por nuestra falta de respuestas rápidas ante los ataques desmedidos contra sus representantes e instituciones", admiten en la carta.