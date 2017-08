Puigdemont tacha de “lamentable” que la CUP no vaya a la manifestación del sábado

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tachado de "muy lamentable" la decisión de la CUP de no acudir a la manifestación del próximo sábado contra el terrorismo convocada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Ejecutivo catalán si va el Rey. Puigdemont ha sido rotundo al considerar que el partido anticapitalista "se equivoca". "No vamos a ser nosotros quienes fijemos un derecho de admisión, debe estar todo el mundo", ha afirmado el jefe del Gobierno catalán.

En una entrevista en La Sexta, Puigdemont ha lamentado las declaraciones de la CUP, quien ha señalado que se plantea su asistencia el próximo sábado, que discurrirá bajo el lema No tenim por!,si está encabezada por el Rey y miembros del Gobierno central. El presidente no ha querido hablar, en cambio, sobre elprocés. "Yo he insistido en que nuestra prioridad es atender en las víctimas, perseguir a los criminales y desarticular el comando", ha afirmado.

Puigdemont ha destacado la buena relación entre los Mossos d'Esquadra y las fuerzas de seguridad del Estado y ha agregado: "Ahora la prioridad es dar apoyo a las víctimas y luchar contra el terrorismo. No puede haber ninguna fisura". "Yo pido a la CUP que se lo replanteen", ha concluido.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, también ha censurado la postura de la CUP. A través de su cuenta de Twitter, Pascal ha afirmado: "Igual que no queremos la independencia contra nadie, no queremos construir una sociedad contra nadie. Bienvenido a la mani #26A a todo el mundo que crea en ella".