Atentado en Barcelona y Cambrils, últimas noticias en directo

EL PAÍS

La comunidad musulmana de Ripoll no conocía los antecedentes del imán investigado por su participación en los atentados. El presidente de la Comunidad Islámica Annour de Ripoll, Ali Yassine, ha declarado a TV3 que no sabía que el imán Abdelbaki Es Satty había estado en la cárcel, y ha asegurado que para contratar a un nuevo imán serán mucho más cuidadosos en saber de dónde viene. Yassine ha remarcado que la organización no tiene culpa de que Abdelbaki Es Satty sea uno de los presuntos radicalizadores.