“No será necesaria la fuerza para impedir el referéndum”

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) es líder de la oposición y de Ciudadanos en Cataluña. En una semana crucial en el pulso de los independentistas, mantiene que el referéndum del 1 de octubre no se hará.

Pregunta. El Govern dice que no acatará la suspensión de la ley.

Respuesta. Dicen una cosa en los mítines pero ante el juez echan la culpa a los funcionarios y a los voluntarios. Artur Mas iba de Mandela de la Costa Brava y delante del juez dijo que no había autorizado el pago del 9-N. Proponen en pleno siglo XXI tener el privilegio de saltarse las leyes. Por suerte, hay mecanismos en democracia para impedirlo.

P. ¿Cree que no lo convocarán?

R. No habrá referéndum. No depende solo de ellos. Depende de mucha gente, de funcionarios, de hacer un censo con datos protegidos por ley. Es una barbaridad que digan a los funcionarios que desobedezcan. Veremos de qué son capaces. Hasta ahora, muchos discursitos, mucho golpecito en el pecho y, ante de los jueces, echan la culpa a los funcionarios.

P. El Govern dice que recurrirá a funcionarios voluntarios.

“Espero que Iceta no tenga la tentación de reeditar otro tripartito” À. PIÑOL Dirigentes de Ciudadanos creen que el PSC, pese a ser un partido federalista, es secesionista. Inés Arrimadas matiza ese criterio pero recuerda que hay alcaldes del PSC que apoyan el referéndum del 1 de octubre y que en 2012 abogaban por la consulta. “Han pagado esa incoherencia en las urnas. Después de lo que ha pasado espero que Miquel Iceta no tenga la tentación de reeditar un tripartito con ERC y la CUP y que apoye un proyecto alternativo dentro de la ley”, dice. Tras las acciones contra el turismo de Arran, Arrimadas arguye que no es nuevo que la CUP apoye “actos violentos” y señala que el problema es que tienen la llave de la gobernabilidad: “Convergència se la ha dado. Tienen el Gobierno en sus manos y deciden si hay presidente, si se aprueba una ley o si hay presupuestos”.

R. Una junta electoral de voluntarios de la ANC no es una junta electoral. Eso de que no participan los funcionarios es una falacia. No pueden hacer un referéndum fuera de la ley. Los primeros que saben que no se hará son Puigdemont y Junqueras. Y caldean el ambiente con la CUP y sus actos vandálicos para convocar elecciones y tener a su gente movilizada. No tienen un plan b.

P. O sea, que ve elecciones de forma inminente.

R. El 1 de octubre no, porque ha pasado el plazo. Pero es evidente. ¿Qué excusa inventará Puigdemont para alargar el procés? ¿Prometer otro 9-N por tercera vez? Hay gente que lleva siete años viviendo del procés: es un modus vivendi y lo quieren estirar como un chicle. La salida son elecciones: en Ciudadanos llevamos 10 años preparándonos para gobernar. Seremos claves tras el 1 de octubre. Es factible.

P. Sigue manteniendo que lo que va a haber es otro 9-N.

R. Solo podían aspirar a repetirlo y creo que ni siquiera se producirá.

P. ¿Lo frenará el Estado o el Govern?

R. El 9-N lo permitió el Gobierno de España. Lo reconoció Mas y Francesc Homs: hubo un acuerdo tácito con el Gobierno. Y ahora no van a cometer el mismo error. Además, hay prohibiciones expresas del Constitucional.

P. ¿Recurrirán a la fuerza?

R. No hará falta. No se llegará a escenarios dramáticos. No nos pongamos en el escenario idílico para Puigdemont que sería el de la fuerza. La democracia les caerá encima con su propio peso de manera previa. No pueden sustituir una junta electoral, que requiere presencia de jueces y secretarios judiciales, por voluntarios de la ANC ¿Cómo lo venderán internacionalmente?

P. Dice que Junts pel Sí y la CUP están solos. ¿Los comunes entonces no irán votar?

R. Lo que haga Podemos en Cataluña depende del día de la semana en que se levanten. Tienen un problema gordo: sus líderes son mayoritariamente independentistas y sus votantes, no.

P. ¿Ada Colau no es independentista?

R. Pues no sé cómo calificarla: lideró la manifestación independentista del 11-S y el 9-N votó sí a la independencia. No es una opinión: constato los hechos. Y ha dicho que va a poner el Ayuntamiento a disposición del 1 de octubre aunque sea ilegal. Aunque también ha cambiado de opinión 40 veces. Se esconden: saben que sus votantes no son independentistas.

P. Puigdemont dice que sus electores irán a votar. ¿No hace usted campaña siendo candidata de elecciones no convocadas?

R. Estamos preparados para las próximas elecciones, que será lo único democrático, válido y con garantías que se producirá en Cataluña.

P. ERC ganaría ahora las elecciones ¿Fracasarán ustedes si se repite una mayoría secesionista?

R. Ni me lo planteo porque se constatará su fracaso. Los sondeos dicen que estamos a uno o dos escaños de arrebatarles la mayoría. Ciudadanos nació para dar una solución en un momento como este. Podremos liderar una alternativa: habrá que ser generosos y hacer un Gobierno con partidos e independientes que respeten las reglas del juego democrático. Dirán que es difícil pero logramos pasar de 9 a 25 diputados en las últimas elecciones.

P. ¿El Gobierno ha estado inmóvil?

R. Se ha centrado en respetar las leyes. Pero los Gobiernos, además de ser gabinetes de abogados, deben hacer política: explicar cosas, admitir errores, hacer reformas. No han hecho nada. Nosotros les hemos impulsamos a reformar la ley de autónomos o la de permisos de paternidad.

P. El exministro Margallo dice que es el momento de hacer una oferta a Cataluña ¿Lo comparte?

R. Hay que hacer un proyecto de España mucho más atractivo, también para los catalanes. Olvidemos la idea de que para hacer algo bueno para Cataluña debe ser malo para el resto de España.

P. Ciudadanos dice que no es el momento de reformar la Constitución ¿Cuándo lo será?

R. Somos partidarios pero requiere tiempo y consenso. No se puede hacer en un mes para contentar a Puigdemont. Es para mejorar la vida de 47 millones y no disuadirá a Junqueras de no cometer ilegalidades de aquí al 1 de octubre.