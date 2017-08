Colau prohíbe los patinetes eléctricos para turistas en el centro de Barcelona

Roberto Pertínez es el vicepresidente de la asociación movilidad y turismo sostenible de Barcelona. Una entidad integrada por las empresas del sector de los vehículos de movilidad personal de la ciudad. Además, también es responsable de la sectorial de bici-taxis y uno de los propietarios de la empresa Movilidad Eco City-Trixy. Pertínez se ha mostrado, esta mañana, “sorprendido” por el decreto del Consistorio. “Nos ganamos la vida haciendo un esfuerzo físico tremendo e intentamos trabajar donde hay clientes, independientemente si son turistas o no”, sostiene. El vicepresidente de la asociación denuncia que el Ayuntamiento no les ha informado de la prohibición pese a haber mantenido diversas reuniones. “Además, se nos está metiendo en el mismo saco a empresarios de vehículos muy diferentes. Desde los que alquilan patinetes hasta a nosotros”, sostiene. “Un decreto así va a provocar el cierre de varias empresas y que mucha gente no pueda seguir ganándose la vida”, denuncia.

Pertínez asegura que actualmente hay cerca de 150 bicitaxis operando en la ciudad. “Hay sólo 50 legales, no entiendo como el Ayuntamiento no gasta esfuerzos en controlar los que hay ahora y en cambio opta por la vía de la prohibición. No sé si quieren que acabemos trabajando en el Tibidabo o más lejos”, sostine.