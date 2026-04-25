‘Lexikon’: una experiencia estética que dispara la imaginación

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

No debemos destriparlo, pero sí podemos decir que el final de este espectáculo es redondo. El montaje entero es redondo. Coherente, sustancioso y sofisticado. Hablamos de Lexikon, la nueva obra de El Conde de Torrefiel, compañía con base en Barcelona y puntera en los circuitos europeos de vanguardia, dirigida mano a mano por Tanya Beyeler y Pablo Gisbert. Coproducida por el Centro Dramático Nacional, su estreno este viernes en el teatro María Guerrero, con cuatro semanas por delante frente a las dos o tres funciones que suelen reservarse para este tipo de trabajos, supone un hito y una verdadera apuesta por una línea de trabajo más abierta a la experimentación en el ámbito institucional. Más dinero, pero también más tiempo para la creación y para llegar a oídos del público.

Lexikon contiene muchos rasgos distintivos de El Conde de Torrefiel. Estructura fragmentaria, desarrollo en mosaico, pensamientos sueltos, gente diversa atravesando el escenario, texto proyectado, telones de plástico chillón, tonalidades fuertes y decibelios a tope. Lo que llamamos “tensión dramática” no surge del conflicto o el desarrollo de caracteres, sino de la contraposición y el desconcierto. También del contraste de colores y el juego permanente con el sonido, que actúa como un personaje más.

Otra escena de 'Lexikon'. Bárbara Sánchez Palomero (CDN)

Pero hay una diferencia sustancial: por primera vez desde hace tiempo, casi desde sus inicios en 2010, la compañía combina el texto proyectado con la palabra pronunciada. En entrevistas previas al estreno, Beyeler y Gisbert apuntaron varios motivos: el contexto del María Guerrero, un teatro moldeado para que se hable en escena, les invitó a jugar también con ese contraste; pero la razón principal es que el tema central de la obra es el cuestionamiento del lenguaje como constructor de realidades. Lexikon es una variación del término lexicón, que significa “colección de palabras”.

Es un asunto literario siempre en boga, tratado ampliamente en teatro por autores como Juan Mayorga, cada cual a su estilo. Beyeler y Gisbert lo abordan temática y formalmente. La obra se compone de siete historias que impugnan y al mismo tiempo reivindican el poder de las palabras y las narraciones, a la manera de Las mil y una noches o el Decamerón, mientras ponen al descubierto sus perversiones incrustando elementos disruptivos y lenguajes alternativos. O rompiendo sus convenciones, como la de hablar de cara al público: los actores recitan sus parlamentos siempre de espaldas, mirando lo que pasa en escena, de suerte que no interpretan, sino que más bien exponen.

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Las siete historias son muy distintas, pero resuenan entre sí. En la primera, los cinco intérpretes (Carmen Collado, Amalia Fernández, Ion Iraizoz, Mauro Molina y la propia Tanya Beyeler) pintan una copia de un cuadro de Basquiat. La segunda es una recreación disparatada del ingreso de un nuevo académico de la RAE, que resulta ser Enrique Vila-Matas encarnado en una gran máscara parlante, con un discurso epatante sobre las corrupciones del lenguaje, con referencias delirantes a Arturo Pérez-Reverte, Luis María Anson, Cristina Morales o Juan Mayorga. Después nos adentraremos en la vida nocturna de una ciudad, asistiremos a una performance con mucha guasa, presenciaremos una película que proyecta recuerdos, escucharemos una conversación galáctica y nos reiremos con las boutades y frases tópicas de cinco bustos charlatanes.

Pero lo que te llevas a casa no son las historias, sino la cantidad de interconexiones que el montaje dispara en el cerebro. La combinación del texto proyectado con la palabra hablada lo hace menos discursivo que los últimos de la compañía. Más disfrutable. Visualmente, además, es muy estimulante. Un poco largo y con alguna perogrullada, pero también irónico y divertido. Exige atención y paciencia, pero es mejor no racionalizarlo para dejarse llevar por sus desafíos lógicos y estéticos. Una invitación a imaginar y pensar de otra manera.