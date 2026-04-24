Mario Banushi, del anonimato a estrella del teatro europeo el solo cuatro años

No hay nada más codiciado en los circuitos escénicos internacionales de vanguardia que un joven con sello artístico propio. Eso es el autor y director greco-albanés Mario Banushi. Tiene 28 años y solo cuatro espectáculos estrenados desde su debut en 2022, pero con un estilo único que destaca por la ausencia de palabras, reconocido ya de Nueva York a Taipéi. No es teatro mudo, sino otro lenguaje basado en la imagen, el sonido y una gran profundidad emocional. Por eso su trayectoria lleva la velocidad de un meteorito. Hasta el punto de convertirse en el ganador más joven del León de Plata de la sección de teatro de la Bienal de Venecia, que premia las voces emergentes más impactantes del panorama mundial. Lo recogerá el 12 de junio durante la nueva edición del festival.

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En pleno vértigo por la cercanía de la ceremonia, Banushi no abandona sus giras. Ahora está en Madrid para presentar este viernes y sábado en los Teatros del Canal su último espectáculo, Mami, que ya pudo verse el verano pasado en el festival Grec de Barcelona. Antes había estado en la capital con Goodbye, Lindita, en el marco del Festival de Otoño de 2024.

Tráiler de 'Mami', de Mario Banushi

Pese a la velocidad de los acontecimientos, el creador parece tranquilo. “Aún no consigo entender cómo ha ido todo tan rápido. Por otra parte, es esperanzador que personas como yo, que procedo de una familia pobre, emigrante y sin antecedentes ni contactos artísticos, alcancemos reconocimiento”, comenta durante un descanso del montaje de Mami en los Teatros del Canal. Habla mirando a los ojos, como si quisiera remarcar que todo lo que dice lo dice de verdad, de una manera tan intensa y profunda como sus obras.

De hecho, sus espectáculos son espejo de sus experiencias vitales, marcadas por su pertenencia a una familia migrante. Nació en Grecia, pero se crio en Albania con su abuela mientras su madre trabajaba en Grecia, adonde se trasladó definitivamente a los seis años. Goodbay, Lindita, por ejemplo, bebe de tradiciones balcánicas y se sumerge en ritos mortuorios bajo el impacto de los funerales de su padre y su madrastra. Mami se basa en la relación con su madre. Pero aclara: “No es teatro documental. Para mí es una manera de mantener vivos mis recuerdos y mi infancia, pero si alguien no ha leído mis entrevistas, no va a saber que es autobiográfico. Por otra parte, la obra tampoco es exactamente mi historia, también se reflejan historias que me han contado otras personas, especialmente mis intérpretes”.

Mario Banushi posa en los Teatros del Canal en Madrid. Andrea Comas

Ni Mami ni ninguna de sus tres obras anteriores, aunque todas parten de sus recuerdos, desarrollan historias de manera literal. Son más bien una sucesión de imágenes de alto impacto emocional, entre ellas algunas bastante crudas, como la de una madre anciana en pañales asistida por su hijo. En su estética se pueden encontrar ecos de iconos de la historia del arte, en este caso con la mujer-madre como protagonista. En este punto, Banushi lanza otra aclaración para evitar suspicacias: “La obra está concebida desde el punto de vista del hijo. De ninguna manera pretendo explicar lo que sienten las mujeres o las madres. He crecido rodeado solo de mujeres, mi madre, mi abuela, mis tías... Me siento cercano a ellas, pero no me puedo poner en su lugar”.

Banushi tampoco hace explícita en sus obras su historia como migrante, pero inevitablemente ese pasado las atraviesa. En primer lugar, por la propia renuncia a la palabra. “De pequeño yo era el inmigrante, el albanés. Y siempre me hacían preguntas de este tipo: ¿cuál es el país que más te gusta?, ¿te sientes albanés o griego?, ¿en qué idioma sueñas? Después descubrí que a través del arte puedo hablar mi propio idioma y no es necesario que decida qué o quién soy yo”, apunta. “Además, uno de mis sueños de niño era convertirme en pintor, porque con las palabras no siempre me expreso de la manera que yo querría. Quizás me siento más cómodo abrazando. O mirando a alguien a la cara, directamente a los ojos. Creo que la palabra se usa cada vez más como escudo de seguridad en las relaciones, tanto que al final podemos convertirnos en robots. Quizás eliminando la palabra podamos ver mejor la esencia”.

El creador asegura que tampoco tenía intención de remarcar el drama migratorio, pero con el tiempo, tras escuchar y leer comentarios, se ha dado cuenta de lo políticos que son en el fondo sus espectáculos. “No quizás de una manera expresa, pero la cuestión está ahí. Sobre todo, con lo que está pasando ahora en EE UU. Los artistas no podemos cerrar los ojos, aunque nos veten. Aun menos yo, que he escuchado a mi familia contar que tuvieron que caminar 12 días para salir de Albania sin papeles. Es paradójico: he nacido y vivido en Grecia casi toda mi vida, me han dado premios, becas y formación en este país, pero el pasaporte no lo he conseguido hasta la semana pasada”, subraya.

No lo expresa en forma de queja, simplemente lo constata. Al revés, se muestra emocionado porque tanto el pasaporte como sus éxitos teatrales le ponen las cosas más fáciles. ¿No se siente presionado por tanto reconocimiento? Sí y no, responde: “Mentiría si dijera que no, pero intento olvidarlo cuando trabajo. De pronto se me acercan programadores, productores, artistas, que me preguntan qué voy a hacer, me hacen encargos, me piden de todo. Los circuitos internacionales son voraces, siempre quieren más y más. Y eso me estresa, claro. Pero luego, cuando voy a casa o cuando ensayamos, procuro centrarme en lo que quiero hacer”.