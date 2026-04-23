“No es un libro que me haga reír, pero me hace estar en paz”

La ciencia asegura que leer no cura enfermedades, pero ayuda mucho a afrontar la vida en tiempos de guerras, ansiedad, estrés y todo lo demás que nos pasa. Ya lo dice Nuccio Ordine en su ensayo La utilidad de lo inútil: “Nutrir el espíritu puede ser tan importante como alimentar el cuerpo” y algunos estudios le dan la razón. Como contó Enrique Alpañés en este articulo, según una revisión de cinco estudios publicada en 2023, leer ficción puede influir positivamente en el estado de ánimo y el bienestar.

Con esta premisa y para celebrar el día del Libro, hemos pedido a nuestros lectores que nos compartan aquellos títulos que les hacen sentirse mejor, que les han hecho sonreír o a los que vuelven siempre que necesitan encontrar luz en un día gris. Nos lo han hecho llegar a través de la cuenta de Instagram de EL PAÍS Libros y de la la newsletter Correo Sí Deseado, un boletín que cada semana selecciona noticias positivas y útiles.Estas son algunas de las recomendaciones que nos han hecho llegar:

Los favoritos de los lectores. Este año el libro que más lectores han elegido ha sido La muy catastrófica visita al zoo de Joël Dicker. Como nos decía Carlos desde Guernika, es una novela fresca y divertida, pero que, a la vez, “tiene una manera muy inteligente de mostrarnos cómo es la sociedad en la que vivimos”, resalta Elena. También han estado entre los más mencionados Estable dentro de la gravedad (Neus Martínez), Poeta chileno (Alejandro Zambra) o Las gratitudes, de Delphine de Vigan, porque como nos escribe Diego desde Huelva, “siempre hay que dar las gracias y saber disfrutar de la vida y las amistades”. Una mención especial se merece Sin noticias de Gurb, porque un año más cuando preguntamos por libros que ponen de buen humor, los lectores siempre se acuerdan de la historia de este extraterrestre en la Barcelona preolímpica.

Libros que os hacen sentir paz. Muchas veces, cuando leemos no buscamos buen humor, sino encontrar un refugio que nos haga sentir mejor. Y eso ha encontrado, por ejemplo, Daniele en Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá: “No es un libro que haga reír, pero me hace estar en paz”. También algo parecido le pasa a Carla con 84, Charing Cross Road, de Helene Hanff, que le reconforta cada vez que lo lee. Cecilia destaca “la belleza de lo cotidiano” en Juegos de la edad tardía de Luis Landero y Carmen nos cuenta el buen sabor de boca y la sensación de amor y cariño que le ha dejado La buena suerte, de Rosa Montero.

Libros que te explican el mundo. Vivimos un mundo complicado. Todas las mañanas nos despertamos con noticias de guerras, asesinatos y de muchas cosas que no comprendemos. Para intentar entenderlo, nuestros lectores nos han recomendado algunos títulos como La vida contada por un sapiens a un neardental, de Juanjo Millás y Juan Luis Arsuaga, que nos explica la existencia desde el humor y la bondad; Cómo perder un país, un manual de resistencia contra fascismos, populismos, nacionalismos y tentaciones dictatoriales de los gobiernos; ¿Está usted de broma, Sr. Feynman?, del físico Richard Feynman, que le hace sentir bien a Laura porque “ensalza la importancia del sentido del humor en uno de los trabajos más serios que puedan existir” o El misterio de la lavandería de Yeonnam-dong porque como nos decía Iría Elena, “aunque parezca que el mundo sea tan cruel en ocasiones, la humanidad de las personas te demuestra que no lo es”.

Libros para afrontar malos momentos. Además de los problemas del mundo, cada uno de nuestros lectores tienen problemas personales que les hacen agarrarse a libros que le expliquen o que los animen. Patty, desde México, nos recomienda El otro lado del camino, de Maya Shankar, porque le ha hecho sentir que ante sus problemas había luz. Sergio nos sugiere Cosas que los nietos deberían saber (de Mark Oliver Everett), porque convierte “la tragedia en combustible para el optimismo”. Por último, Blanca nos ha recomendado (y nosotras también lo recomendamos mucho) Cuerpos asesinos, de nuestra compañera Miriam Ruiz, en el que cuenta su proceso médico y como dice Blanca, “pone en palabras las emociones y describe muy bien algo tan complejo como la enfermedad”.

Libros para volver a la infancia. Muchas veces encontramos la paz al regresar a nuestro lugar favorito del mundo o a un momento en que fuimos felices. Y por eso, muchos lectores vuelven con sus lecturas a trasladarse al fantástico mundo de la infancia. Luis nos ha recomendado Momo, un libro precioso sobre una niña que nos recuerda algo que parece obvio pero que a veces olvidamos: que lo importante está al alcance de todos, en las cosas sencillas, en escuchar y compartir y en estar presente. Y añade “este libro es un refugio para cualquiera que haya sentido alguna vez que vive demasiado deprisa”. María, desde Ourense, nos recomienda otro libro infantil, La historia de Mo, un día de verano, de la japonesa Yeonju Choi, y recomienda releerlo siempre que necesites una historia luminosa. Y otra recomendación, de Lucía desde Madrid, es Vallesordo, de Jonathan Arribas, que no es un libro infantil, pero cuenta la historia de Nico, un niño de 10 años que vive en un pueblo de Zamora y es “tierno, entrañable y te hace revivir tu infancia”.

Libros para reír. Aunque como decíamos los libros que nos hacen sentir bien no tienen por qué ser de humor, muchos lectores se han acordado de lecturas que les han sacado una carcajada. Uno de los más recomendados han sido La conjura de los necios del que Lucía dice que “pocas veces he llorado de risa con un libro a pesar de tener el protagonista más despreciable del mundo”. Pero muchos lectores nos han recomendado otros libros para reír: Pantaleón y las Visitadoras, de Mario Vargas Llosa; Órdago: Las gamers del cinquillo (Rocío A. Gómez Sustacha); las obras completas de Jardiel Poncela; el divertidísimo Gente que viene y Bah, de Laura Norton; u otro de los más recomendados, Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell.

En este buscador puedes encontrar todas las recomendaciones que nos han hecho:

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