El rey de América no es Trump

Con su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny se convirtió en el americanista más importante de la actualidad, y destronó a nadie menos que al presidente de Estados Unidos

El rey era Trump hasta que llegó el Super Bowl y Bad Bunny lo destronó, porque aclaró con precisión que América no es Estados Unidos, solamente. El diccionario panhispánico de dudas despeja perfectamente las estupideces de Trump: “Debe evitarse la identificación del nombre de este continente con los Estados Unidos de América, uso abusivo. Lo correcto es las Américas, lo cual implica los subcontinentes: América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Para García Márquez, ‘San Pedro Claver, el primer santo de las Américas’. Este plural expresivo está también presente en la locución hacer las Américas, usada para manifestar hacer fortuna en Sur América en los espectáculos, principalmente en los toros”. Equivale a las Indias occidentales y es el nombre aplicado a América en los tiempos del descubrimiento y conquista. Se emplea, según María Moliner, como simbólico en sitio o situación en que hay mucha riqueza o bienestar.

Por eso podemos hablar de Bad Bunny como el americanista más importante de hoy, que ha destronado a nadie menos que a Donald Trump. Lo que ningún político ha logrado, la música y el talento lo hizo evidente. De ahí la reacción inmediata del presidente de los Estados Unidos al impactante show del Super Bowl: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo fue absolutamente terrible, uno de los peores de todos los tiempos. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo desde todo Estados Unidos y alrededor del mundo. Este espectáculo es solo una bofetada en la cara para nuestro país”.

La ira de Trump disparó el prestigio del nuevo reino. Antes había conquistado su triunfo musical en los Grammy con su álbum DTMF, o Debí tirar más fotos, el primer disco en español en la historia de los premios en la categoría de mejor álbum del año. Le ganó a Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar. La bandera de los Grammy fue la de “fuera” el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “Fuera el ICE”, dijo ante los asistentes en Los Ángeles.

Se inventó que para ser artista se necesitaba usar gafas oscuras y se vistió de Zara para presentar su show en el Super Bowl.

Benito Antonio Martinez Ocasio es el nuevo rey de América. Nos unió en medio de una geopolítica horrorosa. El mundo rechaza la ola contra los inmigrantes por la forma como actúan las autoridades. Los americanos volvimos a ser grandes, pero sin Trump.

Él -Bunny- se considera reguetonero y trapero, admirador de Héctor Lavoe, Daddy Yankee y Mark Antony. “Hay que unir a la gente”, dijo, “unir públicos, unir países, unir gustos musicales”. Lo logró, es un político decente.