Elecciones legislativas en Colombia en 2026, en vivo | La Policía incauta más de 2.900 millones en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales

Una sesión de debate en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República de Colombia, en 2025.

El mayor operativo se realizó en el barrio Santa Fe, en Bogotá, donde se decomisaron 631 millones de pesos | El censo de testigos electorales supera el millón de personas | El Pacto Histórico será el partido con más testigos

Colombia elegirá este domingo un nuevo Congreso y definirá los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. Más de 3.200 aspirantes compiten para entrar en el Senado y la Cámara de Representantes en el periodo de 2026-2030. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Además del Congreso, los colombianos están llamados a votar en tres consultas que definirán el mapa electoral para las presidenciales. La izquierda, el centro y la centroderecha se medirán este domingo para elegir a los candidatos que se enfrentarán a los que entrarán directamente en primera vuelta con el petrista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según los más recientes sondeos, las más opcionados a vencer en las consultas son la uribista Paloma Valencia y la centrista Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En medio de la narrativa de un posible fraude, planteada por el presidente Gustavo Petro, la Policía ha informado que ha incautado más de 2.900 millones de pesos en efectivo (cerca de 800.000 dólares) que estarían destinados a la compra de votos. El mandatario, incluso, ha prometido ascensos y méritos a los policías que contribuyan a dos metas: reducir los homicidios y capturar a los compradores de votos. Las intimidaciones de grupos armados son otra amenaza en medio de las elecciones. La Registraduría ha informado que ha trasladado dos puestos de votación en Cartagena del Chairá (Caquetá) por este motivo. También ha señalado que más de un millón de personas se han inscrito como testigos electorales para vigilar las elecciones. El presidente celebró la cifra como una señal de movilización ciudadana para la jornada electoral. “Si un millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para defender el voto”, escribió en X.