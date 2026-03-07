Elecciones legislativas en Colombia en 2026, en vivo | La Policía incauta más de 2.900 millones en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales
Colombia elegirá este domingo un nuevo Congreso y definirá los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. Más de 3.200 aspirantes compiten para entrar en el Senado y la Cámara de Representantes en el periodo de 2026-2030. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Además del Congreso, los colombianos están llamados a votar en tres consultas que definirán el mapa electoral para las presidenciales. La izquierda, el centro y la centroderecha se medirán este domingo para elegir a los candidatos que se enfrentarán a los que entrarán directamente en primera vuelta con el petrista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según los más recientes sondeos, las más opcionados a vencer en las consultas son la uribista Paloma Valencia y la centrista Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Momentos clave
- Más de 800.000 testigos electorales se acreditan para vigilar las votaciones
- Nuevas denuncias por supuesta compra de votos enturbian la campaña
- Organizaciones de la sociedad civil rechazan las sospechas de Petro sobre fraude electoral
- El candidato David Luna denuncia presuntas “irregularidades” en las votaciones en el exterior
En medio de la narrativa de un posible fraude, planteada por el presidente Gustavo Petro, la Policía ha informado que ha incautado más de 2.900 millones de pesos en efectivo (cerca de 800.000 dólares) que estarían destinados a la compra de votos. El mandatario, incluso, ha prometido ascensos y méritos a los policías que contribuyan a dos metas: reducir los homicidios y capturar a los compradores de votos. Las intimidaciones de grupos armados son otra amenaza en medio de las elecciones. La Registraduría ha informado que ha trasladado dos puestos de votación en Cartagena del Chairá (Caquetá) por este motivo. También ha señalado que más de un millón de personas se han inscrito como testigos electorales para vigilar las elecciones. El presidente celebró la cifra como una señal de movilización ciudadana para la jornada electoral. “Si un millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para defender el voto”, escribió en X.
El Pacto Histórico será el partido con más testigos electorales
El Consejo Nacional Electoral ha especificado los porcentajes de testigos que tendrá cada agrupación política. En la jornada del domingo un número histórico de 1'034.532 testigos estarán acompañando el proceso de votación, lo que significa que el 98,8% de las mesas contará con esta veeduría. De ellos, 93.329 hacen parte del oficialista Pacto Histórico, que inscribió un gran número de personas en medio de las insinuaciones del presidente Gustavo Petro sobre que el domingo podría haber fraude electoral. La presencia de este amplio número de testigos envía un parte de tranquilidad a ese sector político.
De cerca le sigue su opositor, el partido de derechas Centro Democrático, que tendrá 87.645 testigos. Luego viene el Partido Liberal, con 82.992; Ahora Colombia, con 69.517; el Frente Amplio Unitario, con 66.110 postulaciones; el Conservador, con 56.018; el Partido de la U, con 52.273; y Alianza por Colombia, con 35.932 testigos registrados.
El presidente ya había celebrado que el censo de testigos superara el millón de personas, un incremento de 162% con respecto a los comicios legislativos de 2022, en los que hubo 394.235, aunque en dicha ocasión solo se elegía a los representantes al Congreso, y no a los precandidatos de varias consultas interpartidistas, como sí esta vez. Petro, en todo caso, les pidió a los testigos “estar muy atentos a cualquier irregularidad para impugnar”.
La accidentada consulta del Frente por la Vida ha reabierto las fracturas en un bloque que aspira a encontrarle a Gustavo Petro un sucesor que defienda su legado. Sin Iván Cepeda en el tarjetón, Roy Barreras se ha puesto la meta de superar los 1,5 millones de votos que obtuvo el candidato del Pacto Histórico en la consulta popular del pasado octubre (2,7 millones en total), una cifra que es un capital político ya medido.
Competirá con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ambos han acompañado las principales reformas de Petro, pero carecen de una historia de militancia en la izquierda. También se postulan otros tres aspirantes casi desconocidos: Martha Bernal, Edison Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.
Lea la noticia completa aquí.
La Policía incauta más de 2.900 millones en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales
En varios operativos, las autoridades colombianas han incautado 2.924 millones en efectivo (cerca de 800.000 dólares), de acuerdo con el más reciente reporte de la Policía. El origen del dinero no fue justificado por sus portadores, por lo que se sospecha que estaría destinado a delitos electorales, más específicamente a la compra de votos.
Esta práctica, extendida y normalizada en gran parte del país, se repite elección tras elección. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha llamado a la Policía a capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. “La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, ha dicho el mandatario.
El mayor operativo se realizó en Bogotá, en la tarde del viernes. En el barrio Santa Fe fue decomisada una suma de 631 millones pesos, de los cuales el procesado no supo dar cuenta de dónde provenían, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades. En el norte del país, en el departamento caribeño de Sucre, la Policía capturó a dos personas que transportaban 275 millones en una camioneta, en la capital, Sincelejo.
Las incautaciones se han realizado a lo largo de la geografía nacional. Los departamentos donde más dinero ha sido decomisado son Córdoba, La Guajira, Antioquia, Santander y Meta. Por estos hechos, han sido capturadas 28 personas, de las cuales 18 fueron dejadas en libertad, 9 están pendiente de que se les imponga una medida y otra se encuentra detenida.
La sociedad civil condena un comentario homofóbico de Lina María Garrido, candidata al Senado
La congresista Lina María Garrido, del opositor Cambio Radical, ha producido una ola de repudio por sus comentarios homofóbicos en X. “Lástima que ya habían sacado al ministro 'marica' de la Igualdad. Yo creo que a Petro le habría gustado mucho hacer un par de escenas [porno] con él, posiblemente jugando a las espaditas o clavándole la… espada. En fin, qué lástima”, escribió la representante por Arauca, que aspira a dar el salto al Senado. Las redes sociales se han llenado de mensajes que repudian su actitud y llaman a tenerla en cuenta en las elecciones de este domingo.
Entre ellos, se encuentra el del director de la oenegé Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda. “Esto es violencia, bajeza, grosería y el límite más rastrero de humanidad. Está muy enferma la democracia para que estos insultos homofóbicos pretendan ser debates en medio de una campaña para conseguir votos”, comentó en X . La defensora del Pueblo, Iris Marín, citó el comentario en su propia cuenta para respaldarlo.
Un promedio de encuestas elaborado por EL PAÍS coloca a Iván Cepeda primero, con un 38% del voto estimado para la primera vuelta, seguido de Abelardo de la Espriella con un 23%. Quedan lejos de momento la senadora Paloma Valencia (7%), del partido de Álvaro Uribe; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (7%), de perfil centrista; y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo (5%), que se presenta por tercera vez como candidato de centro.
La carrera aún puede cambiar. Un primer hito será este domingo, cuando se celebren, junto a las elecciones legislativas, tres consultas interpartidistas para acabar de configurar la lista de candidatos presidenciales. La Consulta de las Soluciones (centro) tiene como clara favorita a López. La de Frente por la Vida (centroizquierda) la encabeza Daniel Quintero, según los sondeos, aunque conserva opciones Roy Barreras. Por último, la Gran Consulta por Colombia (derecha) parece que será para Valencia, senadora por el Centro Democrático.
Lea la noticia completa aquí.
Juan Fernando Cristo, sobre su café con María José Pizarro: “Hablamos de la importancia de no participar en las consultas del domingo”
El candidato presidencial Juan Fernando Cristo se ha referido a una foto en la que se lo ve tomando un café con la senadora María José Pizarro, gerente de la campaña del petrista Iván Cepeda, en una cafetería de Bogotá. “Estábamos hablando de la importancia de elegir unas mayorías progresistas en el Congreso y de no participar de las consultas del domingo. Nada más”, ha declarado en un video en X. El aspirante, que fue ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, se retiró de la consulta del Frente por la Vida luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitara a Cepeda para participar. Irá directamente a la primera vuelta en mayo.
Cristian Avendaño y Carlos Parra denuncian una supuesta red de compra de votos para Richard Aguilar
Cristian Avendaño y Carlos Parra, candidatos santandereanos al Senado y a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, han denunciado ante la Fiscalía una supuesta red de compra de votos de sus rivales. Han explicado a través de un video en Instagram que Richard Aguilar y Sergio Isnardo Muñoz han montado “una estructura criminal organizada, con reglas, sistemas de pagos y microcontrol”. Han mostrado mensajes de un grupo de WhatsApp con líderes barriales a los que les pedían conseguir personas y han divulgado el testimonio de una persona con identidad reservada que estaba citada para participar en una reunión y que decidió denunciar.
Los pagos, según la denuncia, oscilan entre los 300.000 pesos y el millón, dependiendo de la cantidad de personas que consiguieran los distintos líderes barriales. La cifra máxima podía ser, de acuerdo con el video, a cambio de 12 votos: unos 83.000 pesos por sufragio. Quedaban excluidas las personas muertas, los números extranjeros y los usuarios que no respondían a ser citados a una reunión.
Los candidatos, que se han hecho conocidos por sus denuncias contra la corrupción en el departamento, han señalado que necesitan “miles de ojos en cada puesto de Santander” en las elecciones del domingo.
Las autoridades trasladan dos puestos de votación en Cartagena del Chairá por amenazas de los grupos armados
La Gobernación del Caquetá y las Fuerzas Militares han trasladado dos puestos de votación en Cartagena del Chairá, según ha informado la Registraduría en un comunicado. Se trata del puesto Doce de Octubre, con cinco mesas, y el Santo Domingo, con una. La entidad a cargo de la organización electoral no ha especificado las razones, pero el municipio ha sufrido diferentes amenazas de los grupos armados en los últimos días. El miércoles, tres militares fueron asesinados mientras apoyaban la instalación de puestos de votación.
Más temprano, en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), el registrador Hernán Penagos había señalado que ningún puesto de votación se había trasladado hasta el momento. Sin embargo, había explicado que estas decisiones pueden comenzar a tomarse por intimidaciones de los grupos armados. Los departamentos en mayor riesgo, según el Ministerio de Defensa, son Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó.
El Gobierno instala el Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la jornada electoral
El Gobierno ha instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a la jornada electoral del domingo. Han participado del acto el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el registrador nacional, Hernán Penagos; y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Pese a las diferencias entre el Ejecutivo y la Defensoría sobre los niveles de riesgo electoral, los funcionarios han transmitido un mensaje de cooperación ante las diferentes amenazas que enfrentan los comicios. “Lo importante es que hay articulación institucional (...). Tenemos la confianza de que toda situación que se presente podrá ser resuelta por la institucionalidad”, ha declarado Marín en una rueda de prensa.
El ministro Sánchez ha señalado que hay 47 sitios del país “en los que se requiere una priorización extrema” por parte de las autoridades. La mayor cantidad, 14 de ellos, está en Antioquia, donde se monitorean presiones del Clan del Golfo, el ELN y otros grupos armados que buscan incidir en el proceso electoral. Se han desplegado 246.000 integrantes de la fuerza pública a lo largo del país, con priorizaciones en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó. El funcionario, además, ha informado que se han incautado unos 1.500 millones de pesos en operativos contra la compra de votos.
El registrador Penagos ha dado un parte de tranquilidad ante las fallas en el suministro de energía en 17 municipios de Santander. “No hay manera de resolver la situación de aquí al domingo, pero se trasladarán 50 plantas eléctricas para permitir las comunicaciones y la transmisión de datos”, ha comentado. Asimismo, ha recordado que se ha establecido que el escrutinio legislativo puede demorarse: hay más de 3.000 candidatos para cada cámara y estos conteos comienzan una vez haya terminado el de las consultas presidenciales.
La defensora Marín ha informado que 2.200 funcionarios o contratistas de la entidad que dirige acompañarán el proceso. También se ha referido a las denuncias de intimidaciones de las disidencias de Calarcá a habitantes de Cartagena del Chairá (Caquetá) y ha recordado que ha habido inscripciones irregulares de cédulas en ese municipio, Tumaco y el Catatumbo.
Este domingo, Colombia elegirá a las 288 personas que llegarán al Capitolio Nacional desde el 20 de julio. Será el segundo y último periodo de las 16 curules ocupadas por personas que han sufrido la violencia armada en los territorios donde históricamente han hecho presencia las guerrillas, los paramilitares y otros grupos criminales. El Acuerdo de Paz, firmado en 2016, buscaba que esas comunidades tuvieran representación directa en el Congreso durante ocho años, como forma de reparación del Estado. En varios territorios, sin embargo, hay denuncias de que los grupos armados, que siguen victimizando a esas poblaciones, están intentando influir en las votaciones.
Lea la noticia completa aquí.
La jornada electoral en Santander, en riesgo por fallas en el suministro de energía
La Registraduría ha advertido que las fallas en el suministro de energía en Santander podrían afectar la jornada electoral. “17 municipios en el departamento no cuentan o presentan interrupciones en el suministro del servicio de energía eléctrica”, ha señalado en un comunicado. Esto implicaría afectaciones en 97 puestos de votación, conformados por 423 mesas y con 127.444 ciudadanos inscritos.
La entidad, a cargo de la organización electoral, ha hecho un llamado al Ministerio de Minas y Energía para que “se adopten las medidas necesarias para reestablecer el servicio de energía y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo”.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, candidata al Senado por el partido Dignidad y Compromiso, marcó distancia del presidente Gustavo Petro durante la campaña legislativa y afirmó que “la izquierda trasciende a Petro”. La exlíder estudiantil que ha hecho oposición al Gobierno durante esta legislatura, habla sobre su agenda para llegar al Capitolio Nacional. Pedraza, que votó por Petro en 2022 pero hoy se declara independiente de su Gobierno, busca ampliar su presencia en el Congreso con una coalición que incluye al Nuevo Liberalismo y al partido Mira.
El censo de testigos electorales superó el millón de personas: "Hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para defender el voto"
La Registraduría ha concluido el censo de testigos electorales que vigilarán las elecciones este domingo. El presidente Gustavo Petro, quien ha intentado posicionar una narrativa de fraude para este domingo, celebró la cifra como una señal de movilización ciudadana para la jornada electoral. “Si un millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para defender el voto”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Antes de que se abrieran las urnas el mandatario ya había cuestionado el software electoral y el manejo de los formularios E-14, los del preconteo. Sus advertencias sin fundamento han sido respondidas por la Registraduría y otros organismos electorales, que han insistido en que el sistema cuenta con controles y auditorías y que no existe evidencia de un fraude en curso.
La camioneta que transportaba 71 millones en efectivo era de un directivo del Partido Liberal
En la mañana de este viernes, la Policía anunció la incautación de 71 millones de pesos que eran transportados en un vehículo de alta gama en la vía que conduce de Girardot a Ibagué. La institución ha revelado que la camioneta que también llevaba material electoral pertenece a David Lozada exalcalde del municipio de Planadas (Tolima), director del Partido Liberal en ese municipio. El diario El Tiempo reveló que el exmandatario se defendió y aseguró que llevaba ese dinero para invertirlo en las obras de un apartamento que está construyendo. Según la Policía, en el vehículo también se transportaba material de campaña de Olga Beatriz González, candidata del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Tolima.
La aspirante emitió un comunicado en sus redes sociales en el que se desliga del hecho. “Debo decirlo con total claridad: ese dinero no es mío ni pertenece a mi campaña. El doctor David Lozada ha explicado que esos recursos tienen origen legal y plenamente justificable, debido a sus negocios y asesorías”, explicó. El exmandatario y directivo del Partido Liberal también negó que estuviera transportando material electoral a favor de González y aseguró que se trataba de material pedagógico.
La Corte Suprema cita a David Racero por presunto uso de su equipo legislativo
El representante David Racero, del Pacto Histórico, busca este domingo su elección al Senado, mientras la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria por presuntamente haber usado a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para trabajar en un negocio familiar de frutas y verduras en Bogotá. La diligencia, programada para este lunes a las 8:30 a.m., llega tras la divulgación de audios y conversaciones privadas en los que Racero impartía instrucciones a su equipo, en medio de denuncias de acoso y malas condiciones de trabajo. El caso ha generado especial atención porque Racero fue uno de los ponentes de la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, lo que contrasta con las acusaciones sobre el manejo de su propio equipo en el Congreso.
El Partido Liberal Colombiano, históricamente una de las fuerzas tradicionales del país, llega a las elecciones legislativas sin candidato presidencial propio desde 2018. A pesar de su crisis interna, la colectividad conserva una estructura electoral sólida que pretende alcanzar dos millones de votos este domingo para mantenerse como un actor clave en el Congreso de la República. Las listas al Senado y a la Cámara combinan políticos históricos y nombres cuestionados por procesos judiciales o conexiones familiares, pero todos contribuyen a que el partido aspire a mantener la tercera bancada más grande, similar a la de 2022, con 14 senadores y 32 representantes. Aunque el partido no definirá oficialmente su postura presidencial antes de las consultas de mayo por falta de tiempo para una convención, esta combinación de votos y estructuras electorales lo deja en una posición de influencia decisiva en el Capitolio Nacional.
Arranca la Misión de Observación Internacional para las elecciones
El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló este viernes la Misión de Observación Electoral internacional, integrada por cerca de 400 delegados de más de 20 países que acompañarán el proceso electoral de este domingo. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, dirigió el acto protocolario junto a los delegados internacionales, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó las acciones institucionales implementadas para garantizar la seguridad de los candidatos y del desarrollo de la jornada electoral. Además, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó el despliegue de 141 observadores en 39 ciudades de 17 países para seguir la votación de colombianos en el exterior, en un proceso que involucra más de 1,25 millones de personas habilitadas fuera del país.
El protocolo de instalación de los observadores internacionales llega en medio de las insistencia sin evidencias del presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha alertado sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral y ha cuestionado la auditoría del software de preconteo, insistiendo en riesgos de fraude. Aunque las autoridades electorales han descartado evidencia de irregularidades en el sistema, la delegación internacional busca reforzar la transparencia y legitimidad del proceso.
Abelardo de la Espriella aterriza en Miami para reunirse con sus seguidores en la iglesia evangélica que respalda su campaña
El ultra Abelardo de la Espriella anunció en sus redes sociales que llegó a Miami para reunirse con simpatizantes colombianos en Florida. “Acabo de llegar a Miami para encontrarme con todos los Defensores de la Patria que están en Florida”, dijo en un video que publicó en sus cuentas. La citación será este sábado 7 de marzo, un día antes de los comicios, y el punto de encuentro será la iglesia Misión Carismática Internacional (MCI), la misma congregación evangélica que ha promovido su candidatura en Colombia y que es dirigida por los pastores César y Claudia Castellanos. De hecho, su hija Sara Castellanos es candidata al Senado por el partido Salvación Nacional, la colectividad que respalda la candidatura de De La Espriella. Durante esta campaña, el templo en Bogotá ha servido de tarima y sucursal para el candidato de ultraderecha, que ha participado en dos encuentros religiosos para promover su discurso político entre los fieles.
Más de 800.000 testigos electorales se acreditan para vigilar las votaciones
A medianoche de este viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró las inscripciones de los testigos electorales que participarán en la jornada de votación. Más de 800.000 personas solicitaron acreditación para la jornada electoral. Los testigos son delegados por los partidos y las campañas para vigilar el desarrollo de la jornada en los puestos de votación y el preconteo. Su función es presenciar la votación, seguir el conteo inicial que realizan los jurados al cierre de las urnas y dejar constancia de posibles irregularidades. Horas antes del cierre del plazo, el órgano electoral informó que se registraba un aumento del 54 % en el número de testigos de mesa frente a las elecciones anteriores. El incremento también se reflejó en otras figuras de vigilancia del proceso: los observadores nacionales se incrementaron en un 127 % y los observadores internacionales en un 707 %.
Nuevas denuncias por supuesta compra de votos enturbian la campaña
La Policía Nacional y la Procuraduría han revelado nuevos presuntos casos de constreñimiento electoral y compra de votos en medio de la campaña. En Neiva, el ente de control abrió una indagación contra varios funcionarios del Hospital Universitario señalados de inducir el voto entre contratistas de la entidad. Según un informe de la Procuraduría, se entregaron listados para que cada funcionario inscribiera entre 15 y 20 personas con el fin de respaldar las candidaturas de María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, y Flora Perdomo, del Partido Liberal. La Policía también informó de la incautación de más de 71 millones de pesos (unos 19.000 dólares), que eran transportados junto a tarjetones pedagógicos y propaganda electoral en una camioneta que se movilizaba por la vía entre Girardot e Ibagué. Las autoridades no han revelado el nombre del candidato con el que estaría relacionado el material.
Organizaciones de la sociedad civil rechazan las sospechas de Petro sobre fraude electoral
Un grupo de 15 organizaciones articuladas en la llamada Alianza por la Democracia rechazaron las sospechas de fraude electoral planteadas por el presidente Gustavo Petro y advirtieron que difundir ese tipo de acusaciones sin pruebas puede debilitar la confianza en el sistema democrático. En el pronunciamiento advirtieron que el preconteo no es ilegal, defendieron el software electoral y advirtieron que no se debe promover la impugnación de las mesas sin una justificación concreta.
El grupo de organizaciones está integrado por Transparencia por Colombia, la Fundación Ideas para la Paz, el Instituto Anticorrupción, la Fundación Corona, entre otras. El grupo de entidades hace un llamado a los actores políticos a no alimentar narrativas de fraude en medio del ambiente preelectoral. Las organizaciones señalaron que cuestionar la integridad de las elecciones sin evidencias “pone en riesgo la credibilidad del proceso democrático”.
El candidato David Luna denuncia presuntas “irregularidades” en las votaciones en el exterior
El candidato David Luna ha denunciado que, presuntamente, se han presentado varias “irregularidades” en las elecciones legislativas, que ya iniciaron en el exterior desde el lunes, según los testimonios de varios colombianos que viven en el extranjero.
Según Luna, hay varios que han pedido el tarjetón para votar en las consultas interpartidistas (que se entregan solo a petición del votante) y les han respondido que no hay. “Después de insistir se los han terminado entregando”, ha asegurado el candidato, que participa en la Gran Consulta, en un video compartido en las redes sociales.
En otro caso, Luna sostiene que hay “voceros del Gobierno” en las mesas de votación que instan a los electores a tachar el tarjetón de las consultas para anular el voto.
El candidato ha pedido denunciar estos hechos y ha instado a los ciudadanos a elegir libremente este domingo.
Asesinado el hermano de una candidata a la Cámara por Nariño
El hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, ha sido asesinado esta tarde en el municipio de Policarpa, en el sur de Colombia. Las primeras investigaciones apuntan a que los responsables pueden ser miembros de las disidencias de las FARC.
La candidata Cabrera, exalcaldesa del municipio en el que fue asesinado su hermano, ha lamentado el hecho en sus redes sociales: “Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar”.
El Partido de la U, del que es miembro Cabrera, también ha rechazado el suceso. “Este crimen no es un hecho aislado. Es una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país”, ha reclamado en un comunicado, en el que también exige una pronta investigación por parte de las autoridades que resulte en la captura de los responsables.
Petro responde a las críticas de Duque: “Es deber de un presidente garantizar la transparencia”
El presidente Gustavo Petro ha respondido a las críticas lanzadas por el exmandatario conservador Iván Duque, que cuestionó al izquierdista por “sembrar dudas sobre la organización electoral y a insinuar fraudes inexistentes”.
El actual presidente lleva años denunciando riesgos de fraude y vulnerabilidades del sistema y, ante las elecciones legislativas, su partido, el Pacto Histórico ha propuesto instaurar una “registraduría propia”. Petro ha asegurado que, durante las elecciones de 2022, en el Gobierno de Duque, se cometió un fraude contra su partido por 640.000 votos.
La realidad es que el preconteo —los datos sin validez jurídica, pero de gran impacto político que comunica la Registraduría la noche electoral— daba al Pacto Histórico 2,3 millones de votos al Senado. Tras miles de impugnaciones, el proceso previsto por el propio sistema electoral terminó fijando la votación real en casi 2,9 millones de votos.
Petro ha recalcado en su mensaje: “Las elecciones no deben tener riesgo de fraude”
Claudia López se pronuncia sobre el comentario homofóbico de De la Espriella contra Oviedo: “Está en el lugar equivocado”
La candidata presidencial Claudia López se ha pronunciado este jueves sobre la polémica originada por un comentario homofóbico que hizo el ultra Abelardo de la Espriella contra el también candidato Juan Daniel Oviedo, que integra la consulta interpartidista de la centroderecha. “Oviedo, que es un bacán, está en el lugar equivocado”, ha dicho López en X.
La exalcaldesa de Bogotá, también miembro de la comunidad LGBTIQ+ como Oviedo, considera que la consulta, en la que también está la candidata del uribismo, Paloma Valencia, “apoya agendas antiderechos y se opone a las reformas sociales”. Además, ha criticado que el expresidente Álvaro Uribe haya dicho que apoyará a De la Espriella si este pasa a una segunda vuelta contra el izquierdista Iván Cepeda.
¿Qué se juega la izquierda este domingo?
El senador Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, luce imbatible como líder de las encuestas en la larga carrera presidencial en Colombia. Incluso ha roto el techo del 30% de intención de voto en la última oleada de mediciones. También la imagen del presidente, Gustavo Petro, ha repuntado y ahora se ubica en terreno positivo. En vísperas del arranque del ciclo electoral de este 2026, el viento parece soplar a favor de la izquierda. Pero ni el presidente ni el senador aparecen en los tarjetones de este 8 de marzo, cuando se vota por los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, y en las tres consultas interpartidistas, en las que Cepeda ha quedado impedido de participar por un fallo del Consejo Nacional Electoral.
Miguel Uribe Londoño inscribe su candidatura y presenta a su fórmula vicepresidencial
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se ha inscrito oficialmente en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El político de 73 años cuenta con el aval del pequeño Partido Demócrata Colombiano, al que entró tras el rechazo del uribista Centro Democrático de formar parte en su consulta interna.
Su fórmula vicepresidencial es la administradora de empresas Luisa Fernanda Villegas. “Las mujeres quedaron muy bien representadas: las mamás, niñas, todas”, dijo, al incluir a una mujer en su candidatura.
Uribe Londoño se une así a los otros aspirantes ya inscritos en la primera vuelta: la izquierdista Clara López, el ultra Santiago Botero y el centrista Mauricio Lizcano.
Casi 1.500 millones en efectivo han sido incautados en delitos relacionados con la compra y venta de votos
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se han incautado 1.491 millones de pesos en efectivo en los últimos 10 operativos que han lanzado las autoridades para frenar presuntos delitos electorales relacionados con la compra y venta de votos.
El suceso más reciente ocurrió en La Guajira, en donde fue capturado un escolta del secretario de la Cámara de Representantes con 145 millones en efectivo, guardados en sobres marcados con los nombres de figuras políticas. Un juez dejó libre al escolta horas después.
El candidato Daniel Quintero denuncia un supuesto plan de fraude en las consultas interpartidistas
El candidato de la izquierda Daniel Quintero ha denunciado, sin pruebas, que hay una modalidad de fraude que se efectuará este domingo. “Hay un plan para introducir votos marcados en las urnas aprovechando que algunas personas no van a pedir el tarjetón de consultas. En Antioquia, por ejemplo, lo harán en favor de Paloma Valencia, pero he recibido reportes de que en otras regiones el plan es en favor de Roy Barreras”, ha dicho en referencia a la candidata del uribismo y su contrincante en el espacio del progresismo.
El exalcalde de Medellín ha pedido a los testigos electorales que no dejen la mesa electoral sola, ni siquiera a la hora del almuerzo, y ha instado a votar la consulta para que no se introduzcan votos marcados posteriormente.
La senadora del uribismo espera ganar holgadamente la consulta presidencial que reúne a nueve candidatos de la derecha, mientras que el penalista que representa a la extrema derecha espera impulsar al Congreso al pequeño partido Salvación Nacional.
Vea el videoanálisis aquí.
La pelea entre los aspirantes el Frente por la Vida, una alianza afín al Gobierno de Gustavo Petro, se recrudece a solo tres días de la consulta que definirá al candidato presidencial. El exalcalde medellinense Daniel Quintero y el exsenador Roy Barreras, los más visibles de los cinco participantes, se han lanzado este jueves acusaciones mutuas de corrupción a través de X. “Es él quien tiene las manos sucias”, escribió el excongresista en respuesta a una afirmación similar de su rival en una entrevista con Cambio. Quintero le respondió minutos después en la misma red social. “Con el debido respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”, dijo. Los dos candidatos, resistidos por la izquierda tradicional, han evidenciado que ellos tampoco ponen las manos en el fuego por el otro.
Lea la noticia completa aquí.
Buenas tardes. Este es el directo de las elecciones legislativas de Colombia, que se celebrarán este domingo 8 de marzo. También se celebrarán las consultas presidenciales de derecha, centro e izquierda. Con estos resultados, se despejará el escenario de las presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el próximo 31 de mayo.
