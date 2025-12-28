Desde Trump hasta la corrupción en la UNGRD: cinco noticias que definieron a Colombia en el 2025

Este año hubo cinco noticias imposibles de evitar, de esas que pegaron a todos los colombianos a las pantallas de su televisor y su celular, las que movieron el panorama político tanto para el gobierno de izquierdas de Gustavo Petro como para los líderes de oposición en la derecha. Estos son, cronológicamente, los cinco momentos que pusieron el tono del año 2025 en Colombia.

1. 4 de febrero: el todopoderoso Armando Benedetti

Armando Benedetti, en el Congreso, en Bogotá, el 25 de febrero. Luisa Gonzalez (REUTERS)

La escena en la noche del 4 de febrero era digna de un reality de televisión, y muchos colombianos se conectaron a esta como si fuera un episodio de La Casa de los Famosos. El presidente Petro decidió televisar por primera vez un consejo de ministros, con un invitado nuevo en el gabinete: Armando Benedetti, polémico exembajador que regresó a Bogotá para ser su nuevo jefe de gabinete. “Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete y de proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no voy a renunciar ni al proyecto ni al Gobierno”, dijo la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhammad, con la voz entrecortada. Le tocó luego renunciar al Gobierno. Esa noche, sin embargo, la secundaron otros del gabinete, como la vicepresidenta Francia Márquez, o el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que le declaró su amor al mandatario. “Yo a usted lo amo”, afirmó sin dudas. Ellos también ya salieron. Petro cerró filas en defensa de Benedetti esa noche y todos los meses siguientes. Lo llamó un loco incomprendido. Los críticos al ahora ministro del Interior, en cambio, salieron del círculo cercano. Incluso Petro guardó silencio cuando a Benedetti lo señalaron por clientelismo más adelante, tanto la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago , como el exdirector de impuestos, Luis Carlos Reyes. En el 2025, Benedetti fue el protagonista del poder.

2. 7 de junio: el asesinato al senador Miguel Uribe Turbay

Llegada del féretro con los restos de Miguel Uribe al Capitolio Nacional, el 11 de agosto. Diego Cuevas

La tragedia ocurrió sobre las cinco de la tarde del sábado 7 de junio. Un adolescente le disparó ese día al senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial que se encontraba dando un discurso en el barrio Modelia de Bogotá. Los videos de testigos se hicieron virales en segundos: el momento del disparo, los gritos del público, el senador inconsciente en los brazos de un escolta. El atentado revivió el eco de las peores épocas en Colombia, a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados. El político, una joven promesa de la derecha, falleció el 11 de agosto tras más de dos meses de cirugías y cuidados en la clínica Santa Fe. Si bien las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el asesinato fue ordenado por la Segunda Marquetalia, hay aún muchas preguntas sobre los autores intelectuales y sus motivaciones. El asesinato, en todo caso, revivió los miedos de muchos políticos y seguidores antes de las elecciones presidenciales a mitad del próximo año.

3. 27 septiembre: Donald Trump revoca la visa de Gustavo Petro

Donald Trump durante un evento en Carolina del Norte (Estados Unidos), el 19 de diciembre. Jessica Koscielniak (REUTERS)

Luego de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca en enero de este año, una de sus primeras confrontaciones fue contra Gustavo Petro, cuando este último devolvió a Estado Unidos un avión con migrantes deportados, y el norteamericano amenazó con aranceles a Colombia. Los canales diplomáticos lograron bajar las tensiones, y con el tiempo quedó claro que el nuevo presidente en Estados Unidos no amenaza con sanciones ya al país pero sí a su presidente. El 27 de septiembre el Departamento de Estado revocó la visa del colombiano por “instar a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”. Esto tras una manifestación de Petro en Nueva York en la que pedía a los militares no obedecer ordenes que impliquen un apoyo al gobierno de Israel en su ofensiva contra palestinos en Gaza. Un mes después, el Tesoro de Estados Unidos sancionó de nuevo a Petro, esta vez en la lista lista OFAC, o más conocida en Colombia como lista Clinton. En ella se alega, sin pruebas, que el presidente colombiano tiene vínculos con el narcotráfico. Un punto bajo en la relación que no había ocurrido con un jefe de Estado desde el gobierno de Ernesto Samper, en los años noventa, señalado entonces de recibir dinero del Cartel de Cali para su campaña presidencial.

4. 21 y 26 de Octubre: Álvaro Uribe Vélez absuelto en el caso de falsos testigos, e Iván Cepeda candidato de la izquierda

La jueza Sandra Heredia, Iván Cepeda y Álvaro Uribe, durante la lectura del veredicto contra el exmandatario, el 28 de julio.

Una historia política que lleva más de una década tuvo un giro dramático en la trama. El primero de agosto una jueza condenó a 12 años de cárcel al popular expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez, alegando que este político buscó sobornar testigos que hablaran contra el senador de izquierdas, Iván Cepeda. El país siguió el caso como una telenovela, ya que tanto las audiencias como el fallo en primera instancia fueron transmitidos en vivo. Se trataba del primer presidente de Colombia condenado en la historia reciente. Pero la condena solo duró dos meses. En octubre, en una decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió de todos los cargos a Uribe. Cepeda acudió a un recurso para que la Corte Suprema de Justicia zanjara definitivamente el caso y, en el mismo mes, ganó la consulta electoral para escoger al candidato de la izquierda. Tanto Uribe como Cepeda se fortalecieron, jurídica y políticamente, para competir por la presidencia del 2026. El primero con quien sea su elegido, el segundo con las banderas del petrismo.

5. 18 diciembre: dos exministros de Petro en prisión por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Presidencia de la República

El 7 de mayo la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el que ha sido el peor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro. Los dos fueron señalados de haber recibido, en octubre del 2023, miles de millones de pesos en efectivo para ayudar a aprobar las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Dinero que salió de la caja de la UNGRD. Dos meses después, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a prisión al exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, por presuntamente ordenar el envió del dinero de la UNGRD a Calle y Name. González, amigo personal de Petro, se encuentra prófugo en Nicaragua. Y este 18 de diciembre, el mismo Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda) por también ofrecer dádivas a congresistas a cambio de respaldo en el Congreso. En este caso, se les señala de buscar redireccionar dineros públicos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) a los contratistas designados por esos congresistas. Son órdenes de captura que empañaron la promesa del gobierno de Gustavo Petro que aseguraba que en su gobierno no habría ya más corrupción. La justicia termina el año diciendo que la corrupción, en cambio, estaba en el centro del Palacio de Nariño.