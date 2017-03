Nueve señales sutiles de que una pareja se hunde a las que nadie hace caso, y todos deberían

1. Vive anclado en el pasado

Determinados comentarios pueden dar a entender que, para su pareja, cualquier tiempo pasado fue mejor. Es el caso de quienes no paran de recordar a su ex, algo normal si ocurre de vez en cuando —han compartido vivencias e intimidades—, pero que en forma de alusiones frecuentes puede significar dos cosas: que no ha pasado página o que el/la ex ha vuelto a aparecer. En general, detrás de muchas evocaciones del pasado puede haber un reproche. “Cuando te sientes atrapado en una discusión con tu pareja y sientes que estás perdiendo, usas la baza del pasado. Esto tiene como consecuencia que discutir se transforme en algo que nos aleja y nos hace sentir que ya no somos un equipo”, dice el psicólogo.