¿Cuál es la mejor hamburguesa para llevar?

Whopper, de Burger King: 3,95 €

: 50 gr.: el pan, bien tostado.: la carne tan fina nunca queda rica.¿Ha visto el precio?: Es una hamburguesa hecha en serie y se nota: la carne no tiene nivel como para sacarla del bocadillo. Pero es de las más jugosas en su precio. La marca de la parrilla es falsa, aunque le da buen aspecto.: Bien cargada de lechuga y tomate, pero la dosis siempre es tan pequeña que no es relevante. Mejor que no trajera nada y no untaran el pan con mayonesa. ¿Una salsa saludable? La mostaza de Dijon.