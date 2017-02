La policía francesa deportó a un deportista venezolano que iba camino para competir en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de Lahti, en Finlandia. Adrian Solano, de 22 años, que finalmente ha conseguido participar en la competición, ha afirmado que los agentes franceses no creyeron que fuera esquiador. Él mismo ha reconocido a la agencia AFP que ha sido la primera vez que ha visto la nieve, aunque había entrenado rollerski en su país, una modalidad de esquí sobre ruedas. Los hechos ocurrieron el 19 de enero. Solano aterrizó en París con el fin de ir a Suecia, donde pensaba entrenar un mes antes de la competición, que empezó este miércoles.

"Solo tenía 28 euros conmigo cuando llegué a París y la polícia pensó que estaba huyendo de mi país porque las cosas van mal", contó Solano a AFP. "Me discriminaron por la vestimenta, por mi cara, por mi apariencia", añadió. El esquiador recurrió al consulado para poder participar en la competición y al final consiguió llegar a Finlandia justo para competir. "He participado con desventaja. He perdido un mes de práctica", ha justificado Solano.

La carrera en la que ha participado, de 10 kilómetros, ha sido un calvario para el esquiador. Solo pudo completar la primera mitad de la etapa tratando de mantenerse en equilibrio sobre sus esquís con numerosas caídas en las curvas y las cuestas. Quedó el último de los 156 competidores. La ministra de Asuntos Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles en Twitter que el Gobierno de Nicolás Maduro presentará una "fuerte protesta" ante el Gobierno de Francia por la deportación. La canciller ha compartido en su red social un enlace en el que se culpa a las autoridades francesas del fracaso de Solano en la competición.

Siguiendo instrucciones del Pdte @NicolasMaduro presentaremos fuerte protesta al gobierno francés por afrenta contra deportista venezolano https://t.co/hrhlGYkQGY — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 23 de febrero de 2017

Adrián Solano ha declarado que volverá a su país tras el fracaso de Lahti con el fin de buscar recursos financieros para entrenar y volver a intentarlo en unos años. El Campeonato Mundial de Esquí Nórdico, que ha arrancado este miércoles en Finlandia, durará hasta el 5 de marzo.