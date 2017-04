Volver a Granada

Dice el cuento que un día llegó un mercader a un pueblito, y que por las calles pregonaba: “¡Compro los malos recuerdos! ¡Véndanme sus tristezas!”. Los lugareños se acercaban a él porque todos habían vivido años de guerra, de violencia y asesinatos. Recordaban a seres queridos muertos y desaparecidos, y les producía dolor. “Si vendo mis recuerdos, me olvidaré y no sufriré más”, pensaban. Antes de marcharse, el comerciante reveló su identidad: era el olvido. “¿Ustedes quieren olvidar a los desaparecidos?”, preguntó. “Muy bien, me voy a llevar ese dolor pero ¿saben qué? “Ustedes eran los únicos que podían luchar por hacer justicia”, les acusó. “Quienes tienen a sus familias en el cementerio se van a olvidar de ellos. ¿Quién les va a llevar flores a la tumba y quién va a luchar por el restablecimiento de derechos? ¡Solo ustedes! Ustedes son los desplazados, vivieron en sus fincas felices, allí crecieron sus hijos… Pero se van a olvidar de eso, y también de que algún día puedan recuperarlo”. Entonces, los vecinos recapacitaron y pidieron al mercader que les devolviese sus recuerdos. Ese día entendieron que la memoria es dolorosa, pero también importante, y decidieron enfrentarse a esa tristeza y recuperar lo que era suyo. Ese fue el comienzo del resurgimiento de Granada.