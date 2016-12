1

DAVID BOWIE, 69 años. Músico

12 de enero David Bowie, la legendaria estrella del rock, icono estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX, falleció a los 69 años, víctima del cáncer. El comandante Tom —como el de su inmortal canción— tomó sus píldoras de proteínas, se puso el casco y ascendió. Nadie supo ver las señales. Un astronauta muerto protagoniza también el arranque del vídeo Blackstar, la canción que da título a su último disco, cuya publicación coincidió con su cumpleaños. No hay fotos del artista en la portada del disco que no fue póstumo por dos días. Solo una estrella negra, que se revela como el adiós del hombre que cantó a las arañas de Marte. "Su muerte no ha sido diferente a su vida: una obra de arte", escribió en Facebook Tony Visconti, amigo y productor de Bowie. “Hizo Blackstar para nosotros, como su regalo de despedida”. Por Pablo Guimón