Ábalos explica cómo conoció a Koldo García: “Me acompañaba 24 horas al día y así estuvimos meses”

José Luis Ábalos ha comenzado su declaración en el Supremo hablando de su relación con el que fuera su asesor Koldo García. El ex secretario de Organización del PSOE ha indicado que Koldo le acompañaba “24 horas al día”, que lo conoció en las primarias de 2017 y que pasó a ser su conductor cuando el secretario general del partido, Pedro Sánchez, le encomendó la Secretaría de Organización del PSOE. “El partido estaba en una situación muy delicada de enfrentamiento, y mi función fue recomponer el partido y a ello me dediqué, especialmente a aquellos que habían perdido la opción que aparentemente iba a ser la ganadora, y viajaba mucho. Tuve que moverme mucho, desplazarme mucho y necesitaba un conductor que aguantara, digamos, esos horarios ininterrumpidos, porque el personal laboral de la sede, pues tiene una serie de limitaciones en cuanto a descanso y horas, y me hacía falta alguien que, además de conductor, hiciera también militancia y que tuviera esa disponibilidad plena”, ha comentado Ábalos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

“Me acompañaba 24 horas al día, y así estuvimos meses. Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal cada vez más intensa”, ha relatado el exministro, que ha indicado que cuando lo nombran ministro, “en agradecimiento a todo este tiempo de entrega y lealtad”, lo incorpora a su gabinete. Además, Ábalos ha asegurado que “en todo ese tiempo”, Koldo participaba en su “intimidad” y en su “vida personal”, lo que generó “vínculos singulares” entre ellos que no establecía con otros asesores.