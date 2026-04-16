Pete Hegseth cita un pasaje bíblico ficticio tomado de la película ‘Pulp Fiction’

El secretario de Defensa de EE UU leyó en una misa en el Pentágono un texto como extraído del ‘Antiguo Testamento’, cuando en realidad era un monólogo del filme de Tarantino

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es un convencido nacionalista cristiano, presume a menudo de su fe y está embarcado en la misión de vender la guerra contra Irán como una “guerra santa”. Este miércoles demostró, con todo, un poco piadoso conocimiento de la Biblia −o, como poco, pasado por el tamiz de las películas− cuando recitó un pasaje supuestamente perteneciente al Libro de Ezequiel del Antiguo Testamento. En lugar de ceñirse a las Sagradas Escrituras, leyó un monólogo de Samuel L. Jackson en el violento clásico del cine de los años noventa Pulp Fiction, de Quentin Tarantino.

Lo hizo en el transcurso de un servicio religioso celebrado en el Pentágono. Su intención era homenajear a los militares de un cuerpo de rescate desplegado en Irán. Y recitó, casi palabra por palabra, la alteración de un pasaje de la Biblia, tomada a su vez por Tarantino, uno de los mejores guionistas del cine contemporáneo, de una película japonesa de artes marciales de los años 70.

Hegseth leyó esto: “El camino del aviador derribado se halla asediado por doquier por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y del deber, guía a los perdidos a través del valle de la oscuridad; pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que da con los niños perdidos. Y descargaré sobre ti, con gran venganza y furiosa ira, mi castigo contra aquellos que intenten capturar y destruir a mi hermano; y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando haga recaer mi venganza sobre ti. Amén”.

El pasaje recitado por el personaje que interpretó Jackson, un asesino a sueldo de traje negro, es este: “El camino del hombre recto está plagado por doquier de las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad, guía a los débiles a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que da con los niños perdidos. Y descargaré sobre ti con gran venganza y furiosa ira a aquellos que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y sabrás que mi nombre es el Señor, cuando desate mi venganza sobre ti”.

El pasaje real de la Biblia (Ezequiel 25:17) es este, según la traducción Reina-Valera: "Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos".

Fue un blog dedicado a la intersección entre la religión y la política llamado A Public Witness (un testigo público) el que advirtió el patinazo de Hegseth y dio la noticia.