Vídeos de ajedrez | El ingenuo, insomne y genial Ernest Pogosiants

Ernest Pogosiants (1935-1990) merece un lugar de honor entre los compositores de finales artísticos y problemas de ajedrez (en total, produjo más de 6.000). Y no sólo por ser el autor más prolífico de la historia sino, sobre todo, por la calidad excelsa de buena parte de sus creaciones. Por ejemplo, las dos obras de arte glosadas en este vídeo que, a la dificultad, precisión y belleza exigibles para entrar en El Rincón de los Inmortales, unen un desenlace muy sorprendente para los aficionados con un nivel técnico medio o bajo.

Y si, tras admirar su genialidad, se lee la biografía del ruso-armenio, es muy probable que se sienta solidaridad e incluso compasión, porque una crítica política cuando era muy joven derivó en insomnio para el resto de su vida. Ciertamente, el ajedrez salió muy beneficiado de esa desgracia, y la triste historia de Pogosiants será tan inmortal como su arte.