Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Ajedrez/El Rincón de los Inmortales

Vídeos de ajedrez | El ingenuo, insomne y genial Ernest Pogosiants

De miles de composiciones del finalista ruso-armenio, este vídeo muestra dos de sus obras de arte más brillantes

25:08
El Rincón de los Inmortales 542
Leontxo García
Leontxo García
Wijk aan Zee (Países Bajos) -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Ernest Pogosiants (1935-1990) merece un lugar de honor entre los compositores de finales artísticos y problemas de ajedrez (en total, produjo más de 6.000). Y no sólo por ser el autor más prolífico de la historia sino, sobre todo, por la calidad excelsa de buena parte de sus creaciones. Por ejemplo, las dos obras de arte glosadas en este vídeo que, a la dificultad, precisión y belleza exigibles para entrar en El Rincón de los Inmortales, unen un desenlace muy sorprendente para los aficionados con un nivel técnico medio o bajo.

Y si, tras admirar su genialidad, se lee la biografía del ruso-armenio, es muy probable que se sienta solidaridad e incluso compasión, porque una crítica política cuando era muy joven derivó en insomnio para el resto de su vida. Ciertamente, el ajedrez salió muy beneficiado de esa desgracia, y la triste historia de Pogosiants será tan inmortal como su arte.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 15,99€
escaparate
90 pastillas Finish Powerball Quantum para el lavavajillas. COMPRA POR 14,39€ (49% DE DESCUENTO)
escaparate
Estuche de de silicona de Lékué para cocinar al vapor. Apto para horno y microondas. COMPRA POR 11,86€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_