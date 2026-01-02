Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
DONALD TRUMP

Por qué el asesinato de Charlie Kirk fue la noticia más buscada en 2025 y qué supone para el movimiento MAGA

El sector más radical del republicanismo busca impulsar el legado del influencer conservador cuando se cumple un año de la vuelta de Trump a la Casa Blanca, donde jugó un papel importante con el voto joven

Antonio Nieto
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

¿Qué le interesó al mundo en 2025? Las búsquedas en Google que explican el año (y lo que dicen de nosotros)

Katy Lema | Madrid

Israel desata una guerra civil en el movimiento MAGA

Iker Seisdedos | Washington

Archivado En

_

Lo más visto

  1. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  2. Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
  3. Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
  4. Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
  5. Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
_
_