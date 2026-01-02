La muerte de Kirk y su legado en el 'trumpismo'

Por qué el asesinato de Charlie Kirk fue la noticia más buscada en 2025 y qué supone para el movimiento MAGA

El sector más radical del republicanismo busca impulsar el legado del influencer conservador cuando se cumple un año de la vuelta de Trump a la Casa Blanca, donde jugó un papel importante con el voto joven