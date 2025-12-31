Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
RESUMEN DEL AÑO EN VÍDEO

Las imágenes que deja 2025, en cinco minutos

Del genocidio en Gaza al nuevo Papa, los incendios en España o el triunfo de Donald Trump, pasando por los éxitos de Carlos Alcaraz o los premios de Oliver Laxe: los hitos informativos del año que termina resumidos en un relato audiovisual

Carlos de VegaCarlos MartínezLuis Manuel Rivas
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cinco periodistas de EL PAÍS analizan los cinco mejores libros de la lista Babelia de 2025

Jordi Amat | Madrid

A la generación Z empieza a preocuparle el uso del móvil... pero, ¿le ponen remedio?

Belén H. Gómez-Mansilla / María Page Arias | Madrid

Archivado En

_

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos
  3. Villamanín se instala en el limbo tras la crisis de la lotería y a la espera de acordar qué hacer con el Gordo: de momento, no hay denuncias
  4. Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora
  5. El mundo no empeora, mejora: 44 buenas noticias para empezar 2026 con optimismo
_
_