Inundaciones tras lluvias torrenciales en el condado de San Bernardino, California.Foto: Reuters
Casas inundadas y coches enterrados por el barro: así fueron las lluvias en San Bernardino, en el sur de California

Una fuerte tormenta azotó la localidad de Estados Unidos en Navidad

