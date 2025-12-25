Cursis, cutres y redundantes: por qué las pelis de Navidad parecen ser todas las mismas y aún así las vemos
Los periodistas de EL PAÍS Eva Güimil y Eneko Ruiz Jiménez diseccionan la industria del telefilme navideño más cliché
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Más información
Archivado En
_
Lo más visto
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
- La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
- Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”