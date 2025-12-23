Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Nicolás Maduro inaugura la feria navideña Expo Productores en Caracas (Venezuela). Vídeo: REUTERS
VENEZUELA

El baile de Nicolás Maduro con un robot humanoide

El presidente venezolano inauguró la feria Expo Motores en Caracas y mostró sus dotes de baile al son de la música caribeña

El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Trump eleva el tono contra Maduro: “Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga”

Santiago Triana Sánchez / Iker Seisdedos | Bogotá / Washington

Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”

Iker Seisdedos | Washington

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  5. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
_
_