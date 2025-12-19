Ir al contenido
En vídeo
La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21.Foto: CASA S. M. EL REY | Vídeo: EPV
Realeza

Así ha sido el primer vuelo en solitario de la Princesa Leonor durante su formación como piloto

La Princesa de Asturias cumple con su cuarto mes de instrucción como alférez del Ejército del Aire y del Espacio

El País
