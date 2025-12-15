Ir al contenido
En vídeo
Un ciudadano le arrebata un fusil a uno de los dos asaltantes en la playa de Bondi (Sídney), en una imagen de redes sociales.Vídeo: EPV
Atentado en Australia

Atendado en Sídney: así fue el momento en el que un transeúnte desarmó a uno de los atacantes

Ahmed al Ahmed, un frutero de 43 años, fue hospitalizado tras recibir dos disparos

El País
Madrid -
