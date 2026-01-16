Las claves del ‘Gran Plan de Sanidad’ de Trump

La Administración asegura que la propuesta reducirá costos de la atención médica y los medicamentos, pero los críticos han señalado que es incompleto y no aborda temas como los subsidios especiales del ACA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó esta semana el llamado Great Healthcare Plan (Gran Plan de Sanidad), un marco de propuestas con el que la Casa Blanca asegura que busca reducir los costos de la atención médica, bajar el precio de los medicamentos y aliviar el impacto del aumento de las primas de seguros médicos. El anuncio llega en un momento en el que millones de estadounidenses enfrentan sustanciales incrementos en sus pólizas del Affordable Care Act (ACA), y a menos de un año de que se lleven a cabo las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que la sanidad probablemente resulte siendo un tema central.

¿Qué es exactamente el Great Healthcare Plan?

Más que un proyecto de ley, el Great Healthcare Plan es un documento de una sola página que establece una serie de objetivos generales. La Administración lo describe como un marco de trabajo que deberá ser desarrollado por el Congreso para que tome la forma de legislación concreta.

Según la Casa Blanca, el plan se apoya en cuatro grandes pilares:

Reducir el precio de los medicamentos

Bajar las primas de los seguros médicos

Hacer responsables a las grandes aseguradoras

Maximizar la transparencia de precios en el sistema de salud

A pesar de los ambiciosos objetivos, no se presentó texto legislativo, calendario de implementación ni estimaciones detalladas sobre cómo se aplicarían las medidas.

¿Cómo propone reducir el precio de los medicamentos?

Uno de los ejes centrales del plan es la codificación de los acuerdos de “nación más favorecida” impulsados por Trump, que buscan que Estados Unidos pague por ciertos medicamentos lo mismo que otros países desarrollados.

La propuesta se basa en acuerdos voluntarios negociados con farmacéuticas y supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), liderado por Robert F. Kennedy Jr. y los Centros de Medicare y Medicaid (CMS).

Además, el plan plantea ampliar la lista de medicamentos disponibles sin receta médica, siempre que sean considerados seguros. Según la Casa Blanca, esto permitiría reducir costos, aumentar la competencia y disminuir la necesidad de visitas médicas para obtener recetas.

Trump también ha promocionado iniciativas paralelas para ofrecer medicamentos a menor precio a los consumidores en el sitio TrumpRx. Aunque estas no forman parte directa del marco legislativo presentado y su impacto ha sido muy limitado.

¿Qué cambios propone para los seguros médicos?

El punto más controvertido del plan es la propuesta de redirigir fondos federales directamente a los ciudadanos, en lugar de enviarlos a las aseguradoras.

Actualmente, el Gobierno subsidia a las compañías de seguros para reducir el costo de las primas del ACA. Trump propone eliminar esos pagos adicionales y depositar el dinero en cuentas de ahorro para la salud (HSA) de los estadounidenses elegibles, para que puedan comprar el seguro de su elección. El presidente ha criticado repetidamente los subsidios del ACA, y los ha calificado como un beneficio para las aseguradoras, y sostiene que el dinero estaría mejor en manos de los consumidores.

Sin embargo, las HSA tienen limitaciones importantes que han generado preocupación entre expertos en política sanitaria: solo están disponibles para ciertos tipos de planes de alta deducibilidad y no pueden utilizarse para pagar primas mensuales.

¿Se restablecerán los apoyos del ACA?

El plan también contempla restaurar el programa de reducción de costos compartidos, un mecanismo del ACA que ayuda a cubrir gastos para personas de bajos ingresos. Este programa fue suspendido en 2017 durante el primer mandato de Trump tras un litigio judicial.

Según la Casa Blanca, reactivar este mecanismo permitiría ahorrar al menos 36.000 millones de dólares a los contribuyentes y reducir las primas de los planes más comunes del ACA en más de un 10%. No obstante, expertos señalan que la forma en que se combine esta medida con la eliminación de los subsidios actuales podría reducir la ayuda total para algunos beneficiarios.

¿Qué significa “hacer responsables a las aseguradoras”?

El Great Healthcare Plan introduce el concepto de “seguros en lenguaje claro”. Bajo esta propuesta, las aseguradoras tendrían que publicar en sus sitios web, de manera comprensible, comparaciones de precios y coberturas.

Además, deberían informar:

El porcentaje de ingresos destinado a pagar reclamaciones médicas frente a gastos administrativos y ganancias.

Las tasas de rechazo de reclamaciones.

Los tiempos promedio de espera para atención médica rutinaria.

Aunque parte de esta información ya se reporta a los reguladores, el plan busca que sea más visible y accesible para los consumidores.

Otra medida clave es exigir que proveedores y aseguradoras que acepten Medicare o Medicaid publiquen de forma visible sus precios y tarifas. El objetivo es evitar facturas sorpresa y fomentar la competencia.

Trump ha defendido esta idea desde su primer mandato, con el argumento de que conocer los precios permitiría a los pacientes tomar mejores decisiones y reduciría los costos generales. Sin embargo, experiencias previas con regulaciones similares han mostrado bajo cumplimiento y un impacto limitado en los precios.

¿A quién deja fuera el plan?

Uno de los aspectos más criticados del Great Healthcare Plan es que no aborda de forma explícita la cobertura de personas con condiciones preexistentes. La propia Casa Blanca confirmó que el marco presentado no tendría impacto directo sobre este grupo, lo que deja la cuestión para futuras negociaciones con el Congreso.

Tampoco incluye una solución inmediata para los millones de personas que enfrentan aumentos drásticos en las primas del ACA tras la expiración de los subsidios ampliados este año. Aunque existen negociaciones bipartidistas en el Senado para extender esas ayudas, el plan de Trump no las respalda ni las bloquea de forma explícita.

¿Tiene posibilidades reales de avanzar en el Congreso?

Aunque los republicanos controlan ambas cámaras, varias de las propuestas requerirían aprobación legislativa compleja y podrían enfrentar resistencia incluso dentro del propio partido. Algunos legisladores republicanos como John Thune (Dakota del Sur) y Bernie Moreno (Ohio) han mostrado apoyo general a las ideas de reducción de costos y transparencia, pero sin comprometerse con un texto concreto.

Mientras tanto, expertos y organizaciones de salud advierten que, sin detalles claros, el plan podría generar incertidumbre en los mercados de seguros y dejar sin protección a millones de personas.

Mientras tanto, la apuesta de Trump por la salud rural

En paralelo al Great Healthcare Plan, la Administración de Donald Trump ha puesto en marcha su iniciativa Rural Health Transformation Program (Programa de transformación de salud rural), un fondo federal de 50.000 millones de dólares destinado a fortalecer el sistema de salud en comunidades rurales durante los próximos cinco años.

El programa, ya autorizado por el Congreso, garantiza al menos 100 millones de dólares anuales a cada Estado hasta 2030, con asignaciones adicionales según el tamaño de la población rural y las necesidades de sus hospitales. Los recursos buscan mejorar el acceso y la calidad de la atención mediante inversiones en prevención, manejo de enfermedades crónicas, salud mental, innovación tecnológica y retención de personal médico en zonas rurales.

Aunque la Casa Blanca presenta estas inversiones como históricas y con apoyo bipartidista, los críticos señalan que estos 50.000 millones de dólares contrastan con recortes mucho mayores aprobados recientemente a programas como Medicaid y el propio ACA. También expresan preocupación por la falta de transparencia en algunos criterios de asignación y por el incentivo a que los Estados se alineen a las políticas que Casa Blanca considera una prioridad.