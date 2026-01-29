Glòria Serra celebra en ‘El hormiguero’ 15 años como voz de ‘Equipo de investigación: “Me escucho ahora y me parece horrible”

Hace más de una década que la periodista catalana Glòria Serra entendió que el éxito de un programa está en “la forma de narrarlo”. Y es precisamente su tono de voz la seña de identidad de Equipo de investigación, producción que cumple 15 años que se resumen en 16.000 entrevistas a lo largo de 555 episodios. Los reportajes de este emblemático formato —emitido en La Sexta— dan a conocer detalles sobre casos de actualidad y han abarcado temas como la evolución de la extrema derecha y la vivienda en España. Tantos años se dicen pronto, pero “más de uno en televisión es un milagro”, dijo el presentador Pablo Motos anoche durante el paso de Serra por El hormiguero.

En la entrevista, Serra repasó la trayectoria de su programa y algunos de sus reportajes más recordados, entre los que Motos enfatizó el especial que hace Equipo de investigación el 20N —cuando sectores nostálgicos del franquismo utilizan esta fecha para manifestaciones y actos de exaltación—. Pero sobre todo, el presentador de El hormiguero quiso detenerse en el origen de esa forma tan peculiar de Serra de narrar los episodios, a lo que ella respondió: “Nosotros no conectábamos al principio [con el público]. Sabíamos que el producto era bueno, pero no conseguíamos atraer su atención”.

Fue en una reunión cuando una de sus jefas le propuso grabar el off con “más intensidad”. “Me escucho ahora y me parece horrible”, reconoció la invitada sobre aquella primera vez que cambió su voz. Sin embargo, Serra contó que aquel reportaje titulado La guerra del pan, fue el primer episodio que realmente conectó con la audiencia. A partir de allí, la periodista empezó a estudiar el mundo de la actuación e interpretación. Ahora “hasta “las hormigas me imitan, estoy acabada”, dijo entre risas la periodista.

En una conversación con este periódico, hace dos años, la reportera explicaba que “producir una entrega de Equipo de investigación no es una ciencia exacta”: “Dedicamos un mínimo de un mes por cada reportaje, pero a menudo las cosas se complican y se necesita más tiempo de preparación. Hay cambios continuos. La planificación es clave para sacar cada temporada adelante”, señaló Serra. Se trata de un proyecto que se ha construido sobre la marcha. “Nunca nos sentamos a diseñarlo. Ha sido fruto del ensayo y error”, confesó la catalana, que en aquel entonces tampoco se identificaba con el tono excesivamente intenso con el que narraba algunos de los temas en sus primeras entregas.

Equipo de investigación comenzó en 2011, en plena crisis económica, como un puñado de especiales nocturnos. Hace ya muchas temporadas pasó a ser de emisión semanal. “En Antena 3, antes de saltar a La Sexta, ya encontramos una de las cosas más importantes de este programa y es el estilo y el tono narrativo”, explicó Serra en entrevista con EL PAÍS, en 2024. “Hacer de cada reportaje una especie de película, manteniendo la veracidad, fue un trabajo progresivo”, agregó. Lo que sí cambió al llegar a la segunda cadena de Atresmedia fue la presencia de corrupción política en sus temas, al considerar que ya era un tema recurrente en la programación diaria de La Sexta, cargada de programas informativos y de actualidad.