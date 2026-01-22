Los Premios Dial Tenerife anuncian los ganadores en su 30º aniversario

Los Premios Dial han anunciado la mañana de este jueves a los ganadores de su 30ª edición que tendrá lugar el próximo jueves 12 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.

Los Premios Dial han anunciado la mañana de este jueves a los ganadores de su 30ª edición, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. El evento cumple tres décadas de historia “apoyando e impulsando” la música en español. Durante el encuentro, que presentó la locutora de Cadena Dial Patricia Imaz, se ha confirmado que Leire Martínez será la presentadora de la gala por segundo año consecutivo. Además, la cantante recibirá su primer Premio Dial desde que inició su carrera en solitario.

Los artistas premiados, además de Leire Martínez, son Laura Pausini, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche y Kany García. Además, Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona recibirán los Premios Dial a la Trayectoria en reconocimiento a cuatro de las carreras más sólidas de la música en España.

“Este año, como novedad, habrá dos momentos musicales que sucederán en lugares muy especiales de la isla”, reveló el director de Música de PRISA Media, Vicent Argudo, y dice que ocurrirán como parte de esta edición de aniversario. “Serán prácticamente por sorpresa, una oportunidad única para que el público pueda acercarse a los artistas que se anunciarán próximamente”, agregó. “Además, organizaremos por primera vez una serie de encuentros entre profesionales, artistas y la radio para hablar de la salud de la música en español, que servirá como radiografía del fenómeno y el auge que está viviendo en todo el mundo”, finalizó Argudo.

Los artistas han incidido en la importancia de que una plataforma como Dial “siga impulsando día a día su conexión con el público”. Por otro lado, durante la rueda de prensa se anunció que Nueva Línea, el fenómeno musical que se ha hecho viral en las últimas semanas a través de TikTok, actuará por primera vez en un evento de gran formato como son los Premios Dial. La formación canaria se sumará a las actuaciones, duetos y sorpresas de los premiados.

Jaume Serra, director general de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media, destacó el valor de la radio para la música en español: “Más allá de ser un canal de entretenimiento, es una comunidad que une personas para compartir emociones y en Dial llevamos ya cuatro décadas creando esta familia entre artistas, oyentes y la propia radio”.

Leire Martínez señaló que las “grandes artistas como las que recibirán el Premio a la Trayectoria se han convertido en referentes imprescindibles”: “Han abierto muchas puertas para que mujeres como yo estemos hoy aquí”, subrayó la próxima presentadora de la gala. Una de ellas es Ana Torroja, a punto de lanzar nuevo disco y de arrancar gira, quien destacó que Dial es su “casa desde hace 40 años”. “Este premio me hace especial ilusión porque sois familia”, dijo Torroja.

La cantante y compositora española Leire Martínez exvocalista de la banda La Oreja de Van Gogh. ELENA BUENAVISTA

Por otro lado, Mónica Naranjo, que se encuentra inmersa en su Greatest Hits Tour, confesó que “todo lo que ha vivido en 30 años han sido un regalo”: “Es muy gratificante ver cómo tu música forma parte de la banda sonora de tantísimos seres humanos”, apuntó. Por último, el cantante peruano Ezio Oliva afirmó que es un “honor formar parte de los premios”: “España es una luz en mi camino, una nueva ilusión en mi vida, así que no puedo más que daros las gracias”.

Tenerife será un año más el escenario de los Premios Dial. Durante el acto de hoy, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, manifestó que está “feliz de poder conmemorar estos treinta años gracias a ese vínculo especial que se vive en la isla, que sirve como puente para mucha música de América Latina”. Mientras, Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo, comentó sobre “esta relación viva desde hace años”: Pone el acento español en aquello que nos une y sirve para crecer también hacia todo el mercado hispanohablante".

Los Premios Dial Tenerife mantiene su compromiso social y este año la parte de la recaudación irá destinada a la Fundación Canaria Aldis, entidad que atiende a niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional para mejorar su calidad de vida y las de sus familiares. Las entradas para disfrutar en directo del treinta aniversario de los Premios Dial Tenerife desde el Recinto Ferial ya están a la venta en la web de Dial.